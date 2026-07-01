БПЛА атаковали промзону Буденновска

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ставропольский край, включая город Буденновск, регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Это часть общей тенденции, когда с 2025 года промышленные объекты и инфраструктура региона неоднократно становились целями БПЛА. При каждом инциденте власти объявляют режимы беспилотной опасности и фиксируют работу систем противовоздушной обороны.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров информирует о таких инцидентах, как и в этот раз, сообщая о сбитых беспилотниках и отсутствии пострадавших, однако в некоторых случаях атаки БПЛА приводили к пожарам в промышленных зонах, повреждениям социальных объектов, жилых комплексов и автомобилей. Были также случаи, когда в результате падения обломков БПЛА пострадали люди, например, один человек в районе Невинномысска в июне 2025 года и женщина в Кочубеевском округе в марте 2026 года.

В ответ на участившиеся атаки, в Ставропольском крае с марта 2025 года ведется работа по расширению и обновлению систем защиты от БПЛА, включая установку систем радиоэлектронной борьбы и создание мобильных групп для противодействия угрозам. Кроме того, при объявлении беспилотной опасности в школах региона вводится дистанционное обучение, а для жителей пострадавших домов могут организовываться пункты временного размещения.