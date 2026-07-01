Силы ПВО за ночь сбили над Россией 179 БПЛА

В период с 21:00 мск 30 июня до 8:00 1 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 179 беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензенской области, согласно заявлениям губернатора, при атаке БПЛА мог быть поврежден промышленный объект. В Ростовской области сбили дроны в четырех районах, на всей территории региона сохраняется беспилотная опасность. Над Ульяновской областью сбит один беспилотник. В Ставропольском крае дрон уничтожен на подлете к промзоне Буденновска, в обоих регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не прокомментировали.