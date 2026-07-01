Обломки БПЛА упали на недостроенное здание в Пензенской области

Силы ПВО сбили беспилотник над территорией Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия»,— уточнил глава региона.

Как уточнил господин Мельниченко, режим беспилотной опасности в Пензенской области продолжает действовать. Аэропорт Пензы приостановил работу.