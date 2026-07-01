Банки в соседних с Россией странах берут комиссию за прием наличных рублей

Банки в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с июня начали ужесточать условия внесения наличных российских рублей, обратило внимание РБК. По его данным, несколько банков Армении отказались принимать рубли.

В Белоруссии за внесение наличных рублей на счета нерезидентов комиссию в размере от 2 до 5% ввели как минимум восемь банков: Альфа-банк, Беларусбанк, БелВЭБ, БНБ-банк, МТбанк, Сбер Банк, Технобанк, Цептер Банк. Казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) ввел 5-процентную комиссию за прием рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский Экоисламикбанк установил комиссию 5% при внесении наличных рублей за осуществление переводов по SWIFT.

Некоторые армянские банки приостановили операции с наличными российскими рублями, заявила РБК руководитель направления по работе с банками FTL Advisers Ольга Бурцева. Она уточнила, что безналичные операции в российских рублях «продолжают осуществляться на прежних условиях».

Наиболее масштабные ограничения — в Белоруссии, где комиссии за внесение наличных рублей ввели больше трети банков (на июнь 2026 года в стране работал 21 банк). Для клиентов, открывших счета до июня, комиссию введут постепенно — с июля-августа. Источник РБК в одном из белорусских банков рассказал, что объем внесения наличных резидентами России увеличился. Он объяснил это интеграцией экономики Белоруссии с Россией, что приводит к перетоку средств.

С 1 апреля введены ограничения на вывоз наличных рублей из России в страны ЕАЭС. Согласно указу президента Владимира Путина, юрлицам и индивидуальным предпринимателям запрещено вывозить в страны «пятерки» наличную российскую валюту вне зависимости от суммы. Физлица же не смогут вывозить наличные рубли в эквиваленте свыше $100 тыс. Ограничения касаются автомобильных и железнодорожных перевозок.