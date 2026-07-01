Автобусы из Владивостока в КНДР планируется запустить к концу года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Запуск автобусных рейсов из Владивостока в специальную экономическую зону Расон в КНДР к концу 2026 года является частью усиления транспортного сообщения между двумя странами. Параллельно с этим, в конце 2023 года Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян, а северокорейская авиакомпания Air Koryo уже возобновила рейсы между Владивостоком и Пхеньяном. КНДР также официально открыла особую экономическую зону «Расон» в начале 2025 года для иностранных туристов, однако вскоре временно приостановила приём из-за критики в соцсетях.

Развитие транспортной инфраструктуры в регионе не ограничивается только пассажирскими перевозками. В 2024 году Россия и Северная Корея подписали соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная, который будет дополнять существующий железнодорожный «Мост дружбы». Кроме того, планируется модернизация инфраструктуры железнодорожного пункта пропуска Хасан на российской стороне и пункта пропуска Туманган на территории КНДР, работы по которой должны завершиться к концу 2026 года.

Туристический поток из России в Северную Корею постепенно растёт. В 2024 году, по оценкам властей Приморского края, КНДР посетили 1,5 тыс. россиян, а в этом году в Пхеньян из Владивостока отправилась пятая и самая большая тургруппа. Спрос на поездки стимулируется крепнущими политическими связями Москвы и Пхеньяна, и туроператоры уже предлагают различные туры, включая пляжный отдых, хотя автомобильный мост сможет доставлять туристов только в менее востребованные северные районы страны.

Таким образом, запуск автобусных рейсов наряду с другими инициативами, такими как развитие авиасообщения и модернизация пограничной инфраструктуры, свидетельствует о всестороннем укреплении связей между Россией и КНДР. Эти шаги направлены не только на развитие туризма, но и на расширение экономических и культурных контактов, которые, как отмечается, заметно выросли после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве летом 2024 года.