Власти США полностью разблокировали доступ к ИИ-моделям Anthropic
Министерство торговли США сняло экспортный контроль в отношении компании Anthropic и ее ИИ-моделей Claude Fable 5 и Mythos 5. Глава министерства Говард Лютник заявил, что этому предшествовало тесное сотрудничество с Anthropic, чтобы «обеспечить согласованность действий всего правительства США и укрепить лидерство Америки в области ИИ», сообщает CNBC.
В соцсети X компания Anthropic поблагодарила пользователей своих ИИ-моделей «за терпение» и заявила, что начнет восстанавливать доступ к ним уже с 1 июля. В середине июня Anthropic заблокировала доступ к Fable 5 и Mythos 5 в соответствии с директивой правительства об экспортном контроле. Компания заявила, что ей было приказано приостановить любой доступ «для любых иностранных граждан, находящихся в Соединенных Штатах или за их пределами, включая иностранных сотрудников Anthropic».
Несколькими днями ранее власти США разрешили ограниченное использование ИИ-модели от компании Anthropic для более чем 100 американских организаций и государственных ведомств. В письме компании, с которым ознакомилось CNBC, Лютник заявил, что были приняты «надлежащие меры предосторожности», позволяющие определенным «доверенным партнерам» получить доступ к модели.
Anthropic, разработчик ИИ-моделей Claude Fable 5 и Mythos 5, активно сотрудничала с военными и силовыми ведомствами США с 2024 года, а её технология Claude Mythos даже использовалась для обнаружения уязвимостей в засекреченных системах правительства США. Однако компания требовала, чтобы её ИИ не применялся для управления автономным оружием или массовой слежки за американцами, что привело к конфликту с Пентагоном и даже иску к властям США. В феврале 2026 года президент Дональд Трамп вовсе потребовал от всех федеральных агентств прекратить использование технологий Anthropic.
Запрет на распространение передовых ИИ-моделей Anthropic в июне 2026 года был беспрецедентным. Ранее администрация Джо Байдена вводила экспортные ограничения для ИИ-разработчиков, но они были менее радикальными, касаясь в основном чипов и отдельных технологий. В случае с Fable 5 и Mythos 5 запрет произошел из-за опасений, что обнаруженные сторонней проверкой уязвимости могут быть использованы для кибератак, хотя сама Anthropic настаивала на преуменьшении проблем и просила больше времени на их устранение.