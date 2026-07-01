Власти США полностью разблокировали доступ к ИИ-моделям Anthropic

Министерство торговли США сняло экспортный контроль в отношении компании Anthropic и ее ИИ-моделей Claude Fable 5 и Mythos 5. Глава министерства Говард Лютник заявил, что этому предшествовало тесное сотрудничество с Anthropic, чтобы «обеспечить согласованность действий всего правительства США и укрепить лидерство Америки в области ИИ», сообщает CNBC.

В соцсети X компания Anthropic поблагодарила пользователей своих ИИ-моделей «за терпение» и заявила, что начнет восстанавливать доступ к ним уже с 1 июля. В середине июня Anthropic заблокировала доступ к Fable 5 и Mythos 5 в соответствии с директивой правительства об экспортном контроле. Компания заявила, что ей было приказано приостановить любой доступ «для любых иностранных граждан, находящихся в Соединенных Штатах или за их пределами, включая иностранных сотрудников Anthropic».

Несколькими днями ранее власти США разрешили ограниченное использование ИИ-модели от компании Anthropic для более чем 100 американских организаций и государственных ведомств. В письме компании, с которым ознакомилось CNBC, Лютник заявил, что были приняты «надлежащие меры предосторожности», позволяющие определенным «доверенным партнерам» получить доступ к модели.

Влад Никифоров