Власти США частично сняли запрет на использование ИИ-модели Anthropic
Власти США разрешили ограниченное использование ИИ-модели Claude Mythos 5 от компании Anthropic, доступ к которой был заблокирован с середины июня. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X.
Правительство США позволило Anthropic открыть доступ к ИИ для более чем 100 американских организаций и государственных ведомств, уточняет издание Semafor. В самой компании отметили, что продолжат добиваться от Вашингтона снятия ограничений и для модели Fable 5, которая также попала под запрет.
Две недели назад администрация США ввела меры экспортного контроля в отношении обеих моделей. Это произошло после предупреждений со стороны Amazon и других компаний о том, что модели могут подвергнуться взлому и быть использованы в преступных целях. Как объяснил министр торговли Говард Латник, власти США убедились, что компания необходимые приняла меры безопасности.
Решение властей США частично снять запрет на использование ИИ-модели Claude Mythos 5 от Anthropic последовало за недавними разногласиями между компанией и государственными органами, вызванными опасениями по поводу национальной безопасности. Ранее, 12 июня, администрация США потребовала от Anthropic закрыть доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 для иностранных госструктур, компаний и граждан после предупреждений о возможных уязвимостях. Это произошло, несмотря на то, что сама Anthropic ранее предоставляла ограниченный доступ к своей модели Mythos 40 американским госструктурам и частным компаниям, а также после заявлений главы компании Дарио Амодеи о том, что власти должны иметь право блокировать новые модели ИИ, если они представляют риски.
Конфликт между Anthropic и властями США имеет более глубокие корни. В феврале 2026 года президент США Дональд Трамп потребовал от всех федеральных агентств прекратить использование технологий Anthropic, ссылаясь на опасения по поводу влияния «левой» компании на вооруженные силы. Пентагон также признал сотрудничество с Anthropic «риском для цепочек поставок» и предписал удалить её продукты из ключевых систем национальной безопасности, включая системы ядерного оружия и кибервойны. Это решение было вызвано тем, что Anthropic требовала не использовать свои модели для массовой слежки за гражданами США и управления автономным летальным оружием, с чем Пентагон был не согласен, считая такие требования ограничением своих полномочий.