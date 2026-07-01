TikTok урегулирует иск подростка из-за нарушения его психики

TikTok согласился пойти на мировое соглашение с 15-летним мальчиком из Флориды, который утверждал, что платформа нанесла вред его психическому здоровью. Представитель истца из юридической фирмы Morgan & Morgan заявил, что детали соглашения еще не согласованы, сообщает Reuters.

Дело подростка, известного по инициалам RKC, рассматривается в суде штата Калифорния и является вторым подобным иском по утверждениям о том, что платформы соцсетей разработаны таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей, что провоцирует кризис психического здоровья. Согласно материалам дела, RKC, начавший пользоваться соцсетями примерно в 8 лет, пристрастился к ним, из-за чего плохо спал и страдал от депрессии и тревоги.

Первоначально в своем иске он назвал четырех ответчиков — YouTube (Google), Instagram (Meta; признана в РФ экстремистской и запрещена), Snapchat (Snap Inc.) и TikTok (ByteDance). YouTube заключил мировое соглашение в июне, судебное разбирательство по делам Meta и Snapchat запланировано на 27 июля.

В январе 2026 года в Лос-Анджелесе начался аналогичный процесс по делу, в рамках которого сервисы TikTok, YouTube и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) обвиняются в причинении вреда психике несовершеннолетних. Истцами являются 19-летняя жительница Калифорнии с инициалами KGM и ее мать. По информации Reuters, процесс завершился в марте, ответчиков обязали заплатить в общей сложности $6 млн в виде компенсации. В июне апелляционный суд отклонил ходатайство компаний об отмене этого вердикта.

Влад Никифоров