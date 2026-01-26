В США TikTok, YouTube и запрещенную Meta судят за причинение вреда психике детей

27 января в Лос-Анджелесе начинаются слушания по делу, в рамках которого сервисы TikTok, YouTube и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) обвиняются в причинении вреда психике несовершеннолетних. Истцами являются 19-летняя жительница Калифорнии (имя которой не раскрывается, известны только инициалы — KGM) и ее мать Карен Гленн. Они обвиняют вышеупомянутые интернет-сервисы в том, что те «сознательно создают вызывающие привыкание механизмы, которые нанесли вред психическому здоровью истицы и привели к суицидальным мыслям и причинению себе вреда».

Согласно судебным документам, истица начала пользоваться социальными сетями в возрасте десяти лет, несмотря на попытки матери заблокировать доступ к этим платформам с помощью стороннего программного обеспечения. «Ответчики разрабатывают свои продукты таким образом, что это позволяет детям обходить родительское согласие»,— говорится в иске. Как утверждается в документе, «вызывающий привыкание дизайн» Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), TikTok и Snapchat, а также частые уведомления от этих сервисов привели к тому, что девушка попала в зависимость от этих платформ, что совпало с ухудшением ее психического здоровья.

Истцы требуют от компаний денежной компенсации, размер которой должен определить суд. Ожидается, что в суд Лос-Анджелеса для дачи показаний будут вызваны высокопоставленные сотрудники трех интернет-сервисов. Многие эксперты полагают, что решение суда по этому делу может стать резонансным, поскольку претензии в адрес популярных видеосервисов звучат уже давно, однако тем пока удавалось избегать серьезных разбирательств.

Как чат-боты доводят пользователей до психбольницы, тюрьмы и могилы — в материале «Ъ».

Евгений Хвостик