КНДР готова непрерывно развивать дружбу и сотрудничество с Китаем
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности развивать дружбу и сотрудничество с Китаем. Об этом он написал в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: KCNA / Reuters
«Я готов вместе с вами еще более прославлять социализм — общее дело двух партий — и непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР — общее достояние народов двух стран в соответствии с велением времени»,— указано в тексте телеграммы (цитата по ЦТАК).
Ким Чен Ын также назвал свою встречу с Си Цзиньпином в Пхеньяне в июне историческим моментом, подтвердившим незыблемую волю к укреплению дружбы, доверия, а также желание вести социалистическое строительство в обеих странах.
Отношения между КНДР и Китаем характеризуются как дружба и сотрудничество, представляющие общее достояние народов двух стран, с особым акцентом на социализм как общее дело. Китай традиционно влиял на КНДР как экономический партнер, покровитель и спонсор, а также оказывал военную помощь в случае войны, согласно подписанному в 1961 году договору.
В последние годы наблюдаются усилия по укреплению стратегического взаимодействия и расширению сфер сотрудничества, включая дипломатическую, правоохранительную, военную, экономическую, торговую, сельскохозяйственную, научно-техническую, здравоохранительную, оборонную и культурную области. Также уделяется внимание развитию партийных контактов, обмену опытом в госуправлении и гуманитарному сотрудничеству в образовании, культуре и туризме. Возобновлено регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между странами, прерванное из-за пандемии COVID-19, и упрощается визовый режим.
Несмотря на то что Китай и США ранее заявляли о денуклеаризации Северной Кореи как об общей цели, КНДР никогда не отказывалась от статуса ядерной державы. В то же время Китай выражает готовность способствовать стабильности и миру на Корейском полуострове, призывая к объективности в отношении санкций и настаивая на смягчении подходов к их мониторингу.
В сентябре 2025 года Ким Чен Ын посетил Китай для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы во Второй мировой войне, что подчеркнуло значимость исторических связей. Визит Си Цзиньпина в КНДР в июне 2026 года, впервые с 2019 года, был использован для подтверждения взаимного стремления к укреплению связей и решениям по отстаиванию суверенитета и безопасности обеих стран, что важно в сложной международной обстановке.