КНДР готова непрерывно развивать дружбу и сотрудничество с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности развивать дружбу и сотрудничество с Китаем. Об этом он написал в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: KCNA / Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: KCNA / Reuters

«Я готов вместе с вами еще более прославлять социализм — общее дело двух партий — и непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР — общее достояние народов двух стран в соответствии с велением времени»,— указано в тексте телеграммы (цитата по ЦТАК).

Ким Чен Ын также назвал свою встречу с Си Цзиньпином в Пхеньяне в июне историческим моментом, подтвердившим незыблемую волю к укреплению дружбы, доверия, а также желание вести социалистическое строительство в обеих странах.