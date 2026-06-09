Ким Чен Ын и Си Цзиньпин договорились вывести отношения Китая и КНДР на новый уровень

Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил прием в честь находящегося в стране с визитом председателя КНР Си Цзиньпина. Выступая с речью, он подтвердил готовность Пхеньяна вывести отношения с Пекином на новый уровень и впредь укреплять «стратегические образцовые отношения между социалистическими государствами», передает ЦТАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

Ким Чен Ын отметил, что на прошедших накануне переговорах «еще раз подтверждена воля общими усилиями построить прекрасное будущее народов двух стран на едином пути борьбы за социализм». Си Цзиньпин в ответ поблагодарил Пхеньян за теплый прием делегации и объявил о достижении взаимопонимания по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.

Как сообщало ЦТАК, Китай и Северная Корея договорились запустить «новую фазу развития корейско-китайских отношений». В частности, они решили открыть торжественные мероприятия в двух странах по случаю 65-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и КНР. Также решено было усилить контакты на высшем уровне между двумя партиями, расширить обмен и содействие во всех сферах, в том числе политической, экономической и культурной.

Помимо этого стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, способам отстаивания суверенитета, безопасности и интересов развития обеих государств. Обсуждались вопросы поддержания мира и развития в регионе и в целом на планете в сложной мировой политической обстановке.

Эрнест Филипповский