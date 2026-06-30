Израиль готовится к третьей иранской

Война с Ираном может возобновиться на днях. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, еврейское государство готово вернуться к боевым действиям в двух случаях: если президент США Дональд Трамп решит отказаться от переговоров с Тегераном в рамках второго этапа урегулирования или если Иран первым нанесет удар по Израилю. Второй сценарий приведет к третьей войне с Ираном, пообещал военный министр. Пока же Вашингтон делает ставку на дипломатию: в Доху отправилась американская делегация для переговоров с международными посредниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Израиля Исраэль Кац

Фото: hanassis Stavrakis / AP Министр обороны Израиля Исраэль Кац

Фото: hanassis Stavrakis / AP

«Уже завтра мы можем оказаться в состоянии войны с Ираном,— заявил Исраэль Кац, выступая на брифинге.— Я подтверждаю нашу политику: если Иран выпустит ракеты по Израилю, Израиль нанесет удар по Ирану со всей силой. Это может произойти в течение пары дней». По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к такому развитию событий и поэтому приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Как отметил министр, есть два сценария возобновления войны с Ираном. «Первый — это когда Трамп решит, что переговоры (с Ираном по новому этапу урегулирования.— “Ъ”) исчерпали себя, и захочет вернуться к ударам, а второй — когда Иран нападает на нас,— пояснил господин Кац.— Если Иран совершит нападение, это будет третья война с Ираном. Ситуация предельно ясна. Нет такой реальности, в которой Израиль допустит ракетные обстрелы своей территории».

Серьезная вероятность иранского удара по Израилю вытекает из ситуации в Ливане. На минувшей неделе Израиль и ливанское центральное правительство заключили под эгидой США сделку о выводе частей ЦАХАЛа из как минимум двух районов страны, но при условии, что Израиль сохранит за собой право наносить ответные удары по группировке «Хезболла». Это сильно возмутило не только ливанскую шиитскую группировку, но и ее покровителей в Иране.

В Израиле полагают, что Иран попытается сорвать сделку по Ливану, утверждают источники The Times of Israel.

Сейчас США и Иран продолжают переговорный процесс по проекту всеобъемлющего соглашения, которое касается ядерной программы Исламской Республики и введенных против нее санкций. Как сообщил 28 июня в соцсети Truth Social Дональд Трамп, Тегеран специально запросил встречу в Катаре, чтобы поработать над договоренностями. Туда сразу же отправилась американская делегация во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Вместе с тем в Доху прибыли и иранские переговорщики. Однако прямых контактов визиты не предполагали.

«Факт поездки представителей США в Катар не связан с визитом иранской делегации, направленной туда для отслеживания исполнения положений меморандума (Исламабадского меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заключенного 17 июня.— “Ъ”),— проинформировал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.— Нынешний приоритет Ирана заключается в том, чтобы убедиться в исполнении этих положений, и мы решительно добиваемся выполнения наших требований».

По словам господина Багаи, консультации, запланированные на 1 июля с катарскими официальными лицами, будут посвящены проблеме разморозки подсанкционных активов Ирана, остающихся в банках стран Персидского залива.

Между тем официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари 30 июня заявил, что ситуация в Ормузском проливе — одна из главных тем консультаций в Дохе.

«Но это не единственный спорный вопрос, есть и другие, среди которых ядерная программа и региональная ситуация в целом»,— добавил он. По словам катарского дипломата, переговорщики Ирана и США могут позже встретиться на высоком уровне, но «только в том случае, если технические консультации принесут результаты».

В преддверии катарских консультаций Стив Уиткофф вместе и госсекретарем США Марко Рубио выступил в рамках специального телефонного брифинга для обеих палат Конгресса. В центре внимания находился Исламабадский меморандум, сообщило издание Politico. По словам его источников, представители администрации президента США повторили свои прежние заверения, что цель подписанного 17 июня документа — продолжить дорогу к всеобъемлющему соглашению, которое сделает невозможным сохранение в Иране высокообогащенного урана и ограничит его ядерную программу.

Кроме того, госсекретарь США и спецпосланник Трампа попытались развеять опасения законодателей по поводу медленного возобновления работы Ормузского пролива — важнейшего судоходного маршрута, на управление которым с начала войны стал претендовать Иран. Проблемы с полным восстановлением коммерческого трафика в Ормузе создает и то, что Иран продолжает нарушать меморандум о взаимопонимании, обстреливая проходящие коммерческие суда, и то, что в районе водной артерии остаются заложенные иранцами мины, признался господин Уиткофф.

Нил Кербелов