Мэр Нью-Йорка Мамдани предупредил о чрезвычайной опасности из-за жары

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о жаре в городе на этой неделе. Температура воздуха может достичь 38,9°C. Из-за высокой влажности она будет ощущаться как 44-45°C. Мэр распорядился ввести «беспрецедентный, исторический план действий в условиях чрезвычайной ситуации из-за жары».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jordan Tovin / Reuters Фото: Jordan Tovin / Reuters

Как сообщает The New York Times, господин Мамдани объявил об открытии центров охлаждения в библиотеках и других общественных местах. Также власти подготовят уличные станции охлаждения с вентиляторами-распылителями для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе. Большинство общественных бассейнов продлят работу до 20:00, а в пожарных частях горожане смогут получить насадки-распылители для пожарных гидрантов.

Зохран Мамдани также подписал указ о защите уязвимых категорий работников. Документ обязывает профильные департаменты изучить возможности усиления защиты труда, пересмотреть правила безопасности на стройках и проанализировать случаи тепловых ударов на производстве.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, уже к среде столбики термометров поднимутся до 36°C, а к четвергу в Бронксе ожидается пик до 38,9°C. Ночью температура не опустится ниже 29°C.

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