Мэр Нью-Йорка Мамдани предупредил о чрезвычайной опасности из-за жары
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о жаре в городе на этой неделе. Температура воздуха может достичь 38,9°C. Из-за высокой влажности она будет ощущаться как 44-45°C. Мэр распорядился ввести «беспрецедентный, исторический план действий в условиях чрезвычайной ситуации из-за жары».
Фото: Jordan Tovin / Reuters
Как сообщает The New York Times, господин Мамдани объявил об открытии центров охлаждения в библиотеках и других общественных местах. Также власти подготовят уличные станции охлаждения с вентиляторами-распылителями для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе. Большинство общественных бассейнов продлят работу до 20:00, а в пожарных частях горожане смогут получить насадки-распылители для пожарных гидрантов.
Зохран Мамдани также подписал указ о защите уязвимых категорий работников. Документ обязывает профильные департаменты изучить возможности усиления защиты труда, пересмотреть правила безопасности на стройках и проанализировать случаи тепловых ударов на производстве.
По прогнозам Национальной метеорологической службы, уже к среде столбики термометров поднимутся до 36°C, а к четвергу в Бронксе ожидается пик до 38,9°C. Ночью температура не опустится ниже 29°C.
Подробнее — в материале «Ъ» «Еврожара-2026».
Экстремальная жара продолжает оставаться серьезной проблемой в различных регионах мира, приводя к режимам чрезвычайных ситуаций и ограничениям. Например, в Европе наблюдаются «новые реалии» погодных аномалий, с температурами, превышающими +40°C, что приводит к забастовкам рабочих, отменам мероприятий и даже закрытию части инфраструктуры. От жары ежегодно преждевременно умирает около 100 тыс. человек по всему миру, и это явление сильно влияет на ВВП, сокращая его на 0,6% и вызывая потерю 295 млрд рабочих часов в год из-за снижения трудоспособности.
В ответ на эти вызовы растет спрос на технологии персонального охлаждения — от охлаждающих жилетов для строителей и других работников на открытом воздухе до специальных «дышащих» тканей, используемых в спортивной одежде. Такие жилеты, например, уже применяются для 150 тысяч строителей на ЧМ по футболу 2022 года в Катаре, где температура также превышает 40 градусов. Компании, специализирующиеся на подобных решениях, демонстрируют значительный рост продаж, что подчеркивает глобальную потребность в адаптации к изменениям климата и экстремальным температурам.