Дочки-матери на Центральном корте

На продолжающемся в Лондоне Wimbledon центральным матчем второго дня стала встреча 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс, не выступавшей с сентября 2022 года, с австралийкой Майей Джойнт. Продержавшись почти два с половиной часа против соперницы, которая младше ее на 24 года, знаменитая американка уступила в трех партиях.

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Фото: Andrew Couldridge / Reuters Серена Уильямс

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Дело шло к девяти вечера. Восьмилетняя Олимпия Оганян, сидевшая на руках своего отца Алексиса Оганяна в гостевой ложе Центрального корта Wimbledon, сладко зевнула. Ее младшую сестру, двухлетнюю Адиру уже унесли с трибуны, но мама, самая знаменитая теннисистка мира, проигравшая первый сет и допустившая две двойные ошибки при счете 5:5 во второй партии, домой пока не собиралась.

Первый за последние четыре года матч Серены Уильямс в одиночном разряде был обречен стать главным событием второго дня Wimbledon.

Неудивительно, что встречу знаменитой американки с австралийкой Маей Джойнт организаторы турнира оставили болельщикам на десерт, поставив в расписании на главной своей арене третьим запуском.

Cреди многочисленных высказываний по поводу возвращения 23-кратной победительницы турниров Большого шлема, в большинстве своем позитивных, выделялось мнение Рубена Матеу — испанского физиотерапевта, который работал с Сереной Уильямс с 2016-го по 2021 год. Он оценивал перспективы своей бывшей подопечной весьма осторожно. «Ее тело не назовешь обычным, ведь она — суператлет. Однако это тело 44-летнего человека, который довольно долго не участвовал в элитных соревнованиях. Пока я не понимаю, как она физически сможет выступать на том же уровне, что до беременности (родив первую дочь в сентябре 2017 года, Серена Уильямс не выиграла ни одного турнира Большого шлема — «Ъ»). Но, кто знает — надеюсь, она меня удивит и добьется успеха. Хотя если совсем откровенно, мне это трудно себе представить»,— сказал испанец в интервью ресурсу Clay.

Уильямс вряд ли удивила своего бывшего помощника. Тем не менее, на фоне 20-летней Майи Джойнт, рыжеволосой австралийки с лицом примерной старшеклассницы, которая в прошлом сезоне выиграла травяной титул в Истборне, но к нынешнему лондонскому мейджору подошла лишь на 87-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с 11 поражениями подряд на турнирах категории 250 и выше, она проявила себя вполне конкурентоспособной.

При бывшей первой ракетке мира остались и резкий прием, который, пожалуй, стал ее главным козырем в этот теплый лондонский вечер, и достаточно мощная подача.

Ее средняя скорость составила 162 км/ч, что заметно больше, чем у Джойнт, а наивысшая — 195 км/ч. Несколько раз Уильямс, как в лучшие годы, успевала добежать в самый угол и блестяще простреливала навылет ударом справа по диагонали. Однако для этого ей требовалось продемонстрировать свой максимум. В целом же она заметно уступала в движении, и, если бы на другой половине корта была более уверенная в себе спортсменка, результат матча был бы иным. Это наверняка понимали и Винус Уильямс, сидевшая за Оганяном старшая сестра вернувшейся теннисной королевы, и ее тренер — австралийка Ренне Стаббз.

Начало матча прошло в равной борьбе, но, начиная со счета 3:3 Джойнт взяла пять геймов подряд, оставив за собой первый сет и уйдя в отрыв во второй партии. Правда, к концу шестого гейма ситуация в ней выровнялась: ударом справа навылет американка реализовала свой шестой брейк-пойнт. Затем был еще один обмен брейками, тот трудный для Уильямс одиннадцатый гейм, в котором Олимпия Оганян всем своим видом намекнула родителям, что пора соблюдать режим дня, и, наконец, тай-брейк, завершившийся промахом Джойнт после довольно длительного розыгрыша. Австралийка, допустившая массу ошибок по ходу обменов ударами, в которых владела тактическим преимуществом, выглядела крайне разочарованной, но не пала духом, а Уильямс все-таки не хватило выносливости. Спустя два часа после начала игры она явно сдала, и, поведя с брейком — 2:1, не смогла удержать преимущества, отдав четыре гейма кряду.

В концовке Джойнт, которая, по ее признанию, накануне из-за волнения не спала до двух часов ночи, соперничала еще и с собственными нервами. Но в четырех последних розыгрышах на одну двойную ошибку у нее пришлись два эйса и две другие классные первые подачи. В итоге — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 за 2 часа 22 минуты.

При равном количестве невынужденных ошибок (по 37) австралийка выиграла ударами навылет 40 очков против 26, и теперь имеет право гордиться возвращением себе победного навыка в борьбе с самой Сереной Уильямс.

Неординарный поворот судьбы, что и говорить. Хотя проигравшая, с улыбкой, но без объятий пожимая руку своей оппонентке спустя 1376 дней после поражения от другой представительницы Зеленого континента, Айлы Томлянович в третьем круге US Open 2022 года, тоже могла быть довольна собой. Во всяком случае, задача-минимум, о которой Серена Уильямс говорила перед началом Wimbledon, выполнена. Обе дочери увидели на корте свою мать. Ну а пройти по сетке дальше стартового раунда теперь можно попытаться в парном разряде вместе с Винус. Не исключено, что получится очень даже неплохо.

Евгений Федяков