Минфин США на 30 дней продлил лицензию на работу сербской NIS

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 31 июля действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS. Документ позволяет NIS работать в условиях санкций США, вступивших в силу в октябре 2025 года.

«Мы только что получили от OFAC уведомление о том, что лицензия на продолжение работы NIS продлена еще на 30 дней — до 31 июля»,— написал министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Прошлая лицензия действовала до 1 июля. «Газпром нефть» и MOL продолжают дорабатывать соглашение о продаже российской доли в NIS. 16 июня власти Сербии и MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров. О готовности передать контроль над NIS российские владельцы уведомили США в ноябре 2025 года.