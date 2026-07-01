Минфин США на 30 дней продлил лицензию на работу сербской NIS
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 31 июля действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS. Документ позволяет NIS работать в условиях санкций США, вступивших в силу в октябре 2025 года.
«Мы только что получили от OFAC уведомление о том, что лицензия на продолжение работы NIS продлена еще на 30 дней — до 31 июля»,— написал министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Прошлая лицензия действовала до 1 июля. «Газпром нефть» и MOL продолжают дорабатывать соглашение о продаже российской доли в NIS. 16 июня власти Сербии и MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров. О готовности передать контроль над NIS российские владельцы уведомили США в ноябре 2025 года.
Санкции США против NIS, вступившие в силу в октябре 2025 года, а также включение «Газпром нефти» и ее дочерних компаний в санкционный список в январе 2025 года, стали причиной постоянных продлений лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании. США неоднократно заявляли, что единственным способом для NIS полностью избежать санкций является полный вывод российских акционеров из компании. Российские акционеры, включая «Газпром нефть» и «Газпром», обладают мажоритарной долей в NIS, в то время как правительство Сербии также является крупным акционером.
В связи с этим требованием США, российские владельцы NIS выразили готовность продать свою долю третьей стороне. Венгерская нефтегазовая компания MOL проявила заинтересованность в покупке контрольного пакета акций NIS и подписала предварительное соглашение с «Газпром нефтью» в январе 2026 года. Сербия считает стабильную деятельность NIS критически важной для своей энергетической безопасности и опасается негативных последствий санкций. Продление лицензий позволяет NIS продолжать работу во время переговоров о смене собственника.