США продлили лицензию на работу сербской NIS до 1 июля
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 1 июля действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS. Об этом сообщает РТС. Документ позволяет NIS работать в условиях санкций США, которые вступили в силу в октябре 2025 года.
США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия санкций. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе. Для осуществления сделки необходимо разрешение Минфина США.
Как сообщили в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, «Газпром нефть» и MOL продолжают дорабатывать соглашение о продаже российской доли в NIS. 16 июня власти Сербии и MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров.
Санкции США в отношении NIS, дочерней компании «Газпром нефти», были введены в январе 2025 года, но их официальное вступление в силу неоднократно откладывалось, а затем произошло в октябре 2025 года. Эти ограничения предполагают блокировку активов компании и запрет на деловые операции, что Александр Вучич назвал тяжелым ударом для Сербии, а также может повлечь за собой присоединение ЕС к санкциям. США требуют полного вывода российских акционеров из NIS для снятия санкций.
В ответ на это Сербия рассматривала разные варианты, включая национализацию, но искала покупателя российской доли в NIS. Среди потенциальных покупателей назывались венгерская MOL, хорватская JANAF и национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). MOL выражала заинтересованность в покупке доли и вела переговоры с «Газпром нефтью».