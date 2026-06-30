Продажа топлива по QR-кодам в Севастополе 1 июля отменена
Жители Севастополя не смогут получить QR-коды для покупки топлива на АЗС 1 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. На сайте с информацией о заправках в городе на 22:06 мск нет данных о наличии топлива на какой-либо АЗС.
«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС 'ТЭС" завтра бессмысленно», — написал господин Развозжаев в Telegram-канале. Он объяснил, что 1 июля на заправках ТЭС заправиться смогут машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественного транспорта.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая на фоне участившихся ударов БПЛА. Через месяц в городе объявили ЧС — такой правовой режим позволяет оперативно решать экономические вопросы, объясняли власти.
В городе работают только две частные сети — ТЭС и АТАН, на них действует лимит в 20 л топлива на одного человека. Севастопольцы могут заранее получить QR-код, по которому бензин отпускается на заправках этих сетей. В некоторые дни власти ограничивают и эту возможность из-за проблем с поставками. По словам Михаила Развозжаева, ограничения на продажу топлива в Севастополе продлятся не менее месяца.
Введение QR-кодов для покупки топлива в Севастополе, инициированное Михаилом Развожаевым, стало одним из методов борьбы с дефицитом, который начался в конце мая на фоне атак беспилотников и логистических проблем, связанных с трассой Р-280 «Новороссия». Изначально QR-коды были призваны упорядочить процесс покупки и обеспечить топливом как можно больше жителей, поскольку свободная продажа была остановлена, а лимит составлял 20 литров на человека.
Ситуация с дефицитом топлива в Крыму и Севастополе, где активно работают частные сети АЗС «ТЭС» и «АТАН», неоднократно обострялась. Например, в августе 2025 года и в середине сентября того же года уже фиксировались перебои с бензином АИ-92 и АИ-95, что приводило к введению ограничений и даже заморозке цен. С конца мая 2026 года ограничения стали более жесткими, часто менялись правила продажи и доступность топлива.
Власти Севастополя регулярно на совещаниях городского правительства обсуждают меры по стабилизации ситуации, подчеркивая, что проблема заключается в логистике доставки. Губернатор Михаил Развожаев находится в постоянном контакте с федеральными ведомствами для увеличения объемов поставок. Тем не менее, ограничения, как ожидается, продлятся еще около месяца.