ЦБ снизил оценку внешнего долга России до $299 млрд

Банк России снизил оценку совокупного внешнего долга России по состоянию на 1 апреля до $299,1 млрд с $308,8 млрд. Это следует из статистики на сайте регулятора.

Задолженность Центробанка и банковского сектора упала на $4,8 млрд, прочих секторов экономики — на $2,5 млрд, органов государственного управления — на $400 млн. В целом внешний долг снизился на $7,7 млрд.

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. В начале июня президент Владимир Путин заявил, что уровень госдолга составляет 16,4% ВВП. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу 2026 года госдолг вырастет до 19,1% ВВП.