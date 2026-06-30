Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ снизил оценку внешнего долга России до $299 млрд

Банк России снизил оценку совокупного внешнего долга России по состоянию на 1 апреля до $299,1 млрд с $308,8 млрд. Это следует из статистики на сайте регулятора.

Задолженность Центробанка и банковского сектора упала на $4,8 млрд, прочих секторов экономики — на $2,5 млрд, органов государственного управления — на $400 млн. В целом внешний долг снизился на $7,7 млрд.

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. В начале июня президент Владимир Путин заявил, что уровень госдолга составляет 16,4% ВВП. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу 2026 года госдолг вырастет до 19,1% ВВП.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Снижение внешнего долга России до $299,1 млрд на 1 апреля продолжает давнюю тенденцию. В период с 2013 по 2022 год суммарный внешний долг РФ сократился с $729 млрд до $380 млрд. В апреле 2023 года показатель стал минимальным за 16 лет, составив $357,9 млрд, а к октябрю 2024 года он опустился до $293,4 млрд, что стало самым низким значением с 2006 года. В целом, по оценкам аналитиков, внешний долг России считается низким по мировым меркам и не представляет рисков для платежеспособности страны.

Согласно данным Банка России, его динамика в большей степени обусловлена сокращением обязательств секторов экономики по привлеченным кредитам, в том числе в рамках прямого инвестирования, а также снижением задолженности по суверенным ценным бумагам. При этом в прошлом году РФ потратила на обслуживание долга рекордную сумму — 2,3 трлн руб. На фоне сокращения внешнего долга, внутренний госдолг России растет, увеличившись за первые девять месяцев 2023 года примерно на 1,6 трлн руб. по ценным бумагам.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд