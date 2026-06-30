ЦБ снизил оценку внешнего долга России до $299 млрд
Банк России снизил оценку совокупного внешнего долга России по состоянию на 1 апреля до $299,1 млрд с $308,8 млрд. Это следует из статистики на сайте регулятора.
Задолженность Центробанка и банковского сектора упала на $4,8 млрд, прочих секторов экономики — на $2,5 млрд, органов государственного управления — на $400 млн. В целом внешний долг снизился на $7,7 млрд.
Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. В начале июня президент Владимир Путин заявил, что уровень госдолга составляет 16,4% ВВП. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу 2026 года госдолг вырастет до 19,1% ВВП.
Снижение внешнего долга России до $299,1 млрд на 1 апреля продолжает давнюю тенденцию. В период с 2013 по 2022 год суммарный внешний долг РФ сократился с $729 млрд до $380 млрд. В апреле 2023 года показатель стал минимальным за 16 лет, составив $357,9 млрд, а к октябрю 2024 года он опустился до $293,4 млрд, что стало самым низким значением с 2006 года. В целом, по оценкам аналитиков, внешний долг России считается низким по мировым меркам и не представляет рисков для платежеспособности страны.
Согласно данным Банка России, его динамика в большей степени обусловлена сокращением обязательств секторов экономики по привлеченным кредитам, в том числе в рамках прямого инвестирования, а также снижением задолженности по суверенным ценным бумагам. При этом в прошлом году РФ потратила на обслуживание долга рекордную сумму — 2,3 трлн руб. На фоне сокращения внешнего долга, внутренний госдолг России растет, увеличившись за первые девять месяцев 2023 года примерно на 1,6 трлн руб. по ценным бумагам.