Три футболиста московского ЦСКА покинули клуб

Футболисты Даниэль Руис, Амирхоссейн Риванди и Егор Ушаков покинули московский клуб ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба команды в Telegram-канале.

Колумбиец Даниэль Руис играл за ЦСКА на правах аренды, соглашение не продлили. Контракты с иранцем Амирхоссейном Риванди и россиянином Егором Ушаковым истекли в июне.

Даниэль Руис сыграл за команду в семи матчах и не отметился голами или голевыми передачами. Амирхоссейн Риванди провел два матча за основной состав ЦСКА с 2024 года. Воспитанник команды Егор Ушаков не выходил на поле с 2023 года, за 13 сыгранных матчей он забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.