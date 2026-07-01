Власти подготовили меры поддержки экспорта через маркетплейсы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти активно ищут новые механизмы поддержки экспорта российской продукции, особенно несырьевого неэнергетического, который в первом полугодии 2025 года обеспечил более 12% ВВП РФ. К 2030 году планируется нарастить объем такого экспорта как минимум на две трети по сравнению с показателем 2023 года. Эти меры направлены на переориентацию поставок на рынки дружественных стран, которые в 2024 году составили более 85% от общего объема экспорта, в сравнении с 44% в 2021 году.

Развитие экспорта через маркетплейсы является частью более широкой стратегии по государственной поддержке российских экспортеров. Она включает в себя создание инфраструктуры на зарубежных рынках, льготное кредитование, страхование контрактов и помощь в продвижении товаров под брендом «Сделано в России». Предлагаемые меры, такие как единый оператор для выхода на зарубежные площадки и зонтичные закупки, призваны упростить этот процесс для малого и среднего бизнеса.

В целом, поддержка экспорта рассматривается как ключевой фактор развития российской экономики, способствующий диверсификации производства, увеличению количества рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке. Однако существуют дискуссии о том, какие меры наиболее эффективны, и как сбалансировать торговые потоки, так как многие партнеры ввозят в РФ меньшие объемы продукции, чем покупают.