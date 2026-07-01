Власти подготовили меры поддержки экспорта через маркетплейсы
Федеральные власти рассматривают новые инструменты для расширения экспорта российской продукции через цифровые площадки. Среди предлагаемых мер — создание единого оператора для выхода товаров на зарубежные маркетплейсы, организация зонтичных закупок, развитие логистической инфраструктуры и продвижение бренда Made in Russia.
Рекомендации по развитию этого направления подготовила Всероссийская академия внешней торговли Минэкономики. Один из предложенных механизмов предполагает, что специальный оператор будет формировать пробные партии товаров, брать на себя оформление документов, логистику, взаимодействие с зарубежными площадками и покупателями. Такой подход, по мнению авторов инициативы, должен снизить нагрузку на малый и средний бизнес при выходе на новые рынки.
Интерес государства к этому направлению связан с ростом продаж через онлайн-платформы. По данным Минэкономики, в 2025 году экспорт через маркетплейсы увеличился на 40%. Российские площадки уже работают в ряде зарубежных стран, однако их присутствие на дальних рынках остается ограниченным. Для расширения поставок предлагается создавать фулфилмент-центры, склады и другие элементы инфраструктуры, а также помогать компаниям с сертификацией и продвижением брендов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Товары вывезут под зонтиком».
Власти активно ищут новые механизмы поддержки экспорта российской продукции, особенно несырьевого неэнергетического, который в первом полугодии 2025 года обеспечил более 12% ВВП РФ. К 2030 году планируется нарастить объем такого экспорта как минимум на две трети по сравнению с показателем 2023 года. Эти меры направлены на переориентацию поставок на рынки дружественных стран, которые в 2024 году составили более 85% от общего объема экспорта, в сравнении с 44% в 2021 году.
Развитие экспорта через маркетплейсы является частью более широкой стратегии по государственной поддержке российских экспортеров. Она включает в себя создание инфраструктуры на зарубежных рынках, льготное кредитование, страхование контрактов и помощь в продвижении товаров под брендом «Сделано в России». Предлагаемые меры, такие как единый оператор для выхода на зарубежные площадки и зонтичные закупки, призваны упростить этот процесс для малого и среднего бизнеса.
В целом, поддержка экспорта рассматривается как ключевой фактор развития российской экономики, способствующий диверсификации производства, увеличению количества рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке. Однако существуют дискуссии о том, какие меры наиболее эффективны, и как сбалансировать торговые потоки, так как многие партнеры ввозят в РФ меньшие объемы продукции, чем покупают.