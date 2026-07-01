Товары вывезут под зонтиком

Федеральные власти задумались о мерах поддержки экспорта российской продукции через маркетплейсы. В числе предложений — зонтичные закупки такой продукции и ее вывод на зарубежные платформы через единого оператора, развитие логистической инфраструктуры для селлеров и продвижение концепции made in Russia. Но российским товарам в мире все еще сложно конкурировать с дешевым ассортиментом из Китая.

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Инструментом поддержки экспорта продукции малого и среднего бизнеса через цифровые платформы могут стать зонтичные закупки через крупного институционального оператора. Такая рекомендация есть в материалах Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономики, посвященных развитию продаж российских товаров через маркетплейсы за рубежом (есть у “Ъ”). Доклад дает необходимую аналитическую основу для создания условий по сохранению роста экспорта, пояснил глава Минэкономики Максим Решетников.

Предложенный ВАВТ механизм предполагает, что единый оператор закупит или консолидирует пробные партии товаров.

Впоследствии он возьмет на себя юридическое, техническое и логистическое сопровождение поставок, оформление необходимой документации, взаимодействие с зарубежными покупателями, работу с возвратами и претензиями. В академии считают, что зонтичные закупки для размещения позволят снять с бизнеса избыточную нагрузку, связанную с выходом на иностранные рынки.

Рекомендации ВАВТ базируются на том, что цифровые платформы — один из наиболее удобных каналов вывода продукции на внешние рынки. Согласно Минэкономики, в 2025 году экспорт через маркетплейсы год к году вырос на 40%. Российские платформы сейчас работают в 13 странах. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов оценивает экспорт через них в 2025 году в 800 млрд руб. Рост год к году — в 20%.

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Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, впрочем, сомневается, что за рубеж поставляется больше чем несколько процентов от совокупного товарооборота российских маркетплейсов. В RWB (развивает маркетплейс Wildberries) называют экспорт одним из стратегических направлений. Продажи российской продукции платформа сейчас ведет в девяти странах. В Ozon пояснили, что продукция российских селлеров реализуется в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Грузии и Туркменистане. В прошлом году количество заказов в них выросло в 2,5 раза.

Меры поддержки властей могут быть значимы для вывода российской продукции в том числе на зарубежные платформы.

Для развития продаж в странах БРИКС+ и на дальних рынках у российских платформ пока нет развитой инфраструктуры, следует из материалов ВАВТ. Там отмечается, что, например, для рынка Китая важно продвижение через WeChat и иные локальные платформы. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко говорит, что российские селлеры занимаются выводом продукции на зарубежные маркетплейсы. Сейчас организация работает над развитием продаж в Турции и Вьетнаме.

Вместе с зонтичными закупками в ВАВТ предлагают поддерживать развитие экспортной логистической и цифровой инфраструктуры, включая создание фулфилмент-хабов, бондовых и таможенных складов, центров консолидации партий, доставки «последней мили» и прочее. Эти инструменты, по замыслу, должны облегчить российским производителям выполнение требований конкретного рынка: сертификации, маркировки и прочего. Без них продажи на дальних рынках останутся точечными и дорогими.

Компании, которые уже вышли на зарубежные рынки, должны получать поддержку для масштабирования производства, указано в докладе ВАВТ. Она может включать развитие экспортных кластеров, предоставление земельных участков на льготных условиях и прямую финансовую поддержку. Еще один предложенный ВАВТ вектор поддержки — усилия по повышению узнаваемости за рубежом российских брендов и made in Russia. Сделать это можно за счет привлечения местных инфлюенсеров и участия в выставках, считают в академии. В Ozon считают витрину «Сделано в России» на своей площадке одним из текущих драйверов продаж локальной продукции за рубежом.

Но развитие экспорта тормозят и многие системные проблемы.

В RWB их видят в продуктах питания: действующая система фитосанитарного и ветеринарного контроля создавалась для традиционной внешней торговли, когда заранее известны получатель, страна назначения и маршрут поставки. Но в электронной торговле схема иная: здесь товары первоначально отправляются на склад маркетплейса и только потом — покупателям. Это выливается в необходимость прохождения дополнительных административных процедур. Господин Москаленко в то же время называет продукты питания одной из наиболее востребованных позиций российского экспорта на зарубежных маркетплейсах.

Артем Соколов поясняет, что для быстрой отправки товара покупателям за рубежом обычно используется В2С-формат —отправка товара напрямую покупателю в посылке или экспресс-грузом. Такая схема работы успешна на постсоветском пространстве, но для других стран существенным препятствием являются высокие заградительные пошлины. Например, в Китае кроме НДС в 13% вся ввозимая продукция облагается налогом на потребление, ставка которого может доходить до 50%, поясняет он.

Господин Соколов говорит о высокой востребованности у зарубежных покупателей российской продукции, выделяя средства бытовой химии, товары для строительства и ремонта, красоты и здоровья. Хотя Артур Гафаров сомневается, что экспорт российской продукции через маркетплейсы может стать серьезным каналом продаж из-за отсутствия ценового преимущества перед производителями из Китая. Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев поясняет, что пока российские покупатели чаще покупают зарубежные товары, чем наоборот. «Многие российские предприниматели пока просто не рассматривают экспорт как доступный канал продаж»,— замечает он. Эксперт добавляет, что менее перспективны для реализации за рубежом крупногабаритные товары и продукция с высокой стоимостью международной доставки.

Александра Мерцалова