Все московские аэропорты приостановили работу

В московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В Шереметьево уточнили, что ограничения связаны с планом «Ковер». Возможны изменения в расписании полетов. «Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна»,— указано в сообщении пресс-службы аэропорта. Во Внуково персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба авиагавани.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о 60 сбитых дронах в ночь на 30 июня.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Удар по домам».