Удар по домам

В ночь на 30 июня регионы России подверглись массированной атаке украинских беспилотников. 61 БПЛА перехватили в небе над Москвой и Московской областью. Один из дронов попал в частный дом в подмосковном Егорьевске, где жила семья из четырех человек. Жертвой удара стал шестимесячный ребенок, который умер по дороге в больницу.

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Массированной атаке беспилотников предшествовали единичные прилеты в регионах. Так, утром и днем 29 июня мэр Москвы Сергей Собянин четыре раза сообщал о перехвате украинских БПЛА. С 20:24 того же дня глава города заявил об отражении 16 волн дронов. Всего силы противовоздушной обороны сбили в столичном регионе 61 цель.

В целом, по данным Минобороны России, в период с 20:00 29 июня до 7:00 30 июня средства ПВО уничтожили 419 украинских БПЛА над 19 регионами России. Помимо Московской области, мощному удару подверглась Ростовская область: там российские военнослужащие перехватили 60 беспилотников ВСУ. Налеты зафиксировали также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях, в Крыму и на Кубани, а также во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об уничтожении 60 БПЛА на юге и востоке области. Беспилотники засекали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. Росавиация несколько раз за ночь вводила ограничения на прием и отправку рейсов из московских аэропортов и региональных авиагаваней.

Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов сообщил о пяти пострадавших. Один из беспилотников упал на частный дом в Егорьевске, где жила семья с двумя детьми.

После падения БПЛА в доме начался пожар, люди оказались под завалами. Спасателям удалось вытащить семью из-под обломков, однако шестимесячный младенец скончался по дороге в больницу.

Трех пострадавших госпитализировали, еще одному местному жителю оказали помощь на месте. Господин Викулов пообещал оказать материальную поддержку родным и близким малыша. Губернатор Подмосковья также заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим.

Один из беспилотников также ударил в административное здание в Дубне. Еще один БПЛА упал на дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. По данным губернатора Воробьева, пострадавших в обоих случаях не было. Обломки беспилотников также нашли в Раменском муниципальном округе и городском округе Коломна.

СКР начал расследование по факту произошедшего. «Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений»,— сообщили в ведомстве. Как правило, удары украинских беспилотников ведомство квалифицирует как теракт (ст. 205 УК РФ). В свою очередь, прокуратура Московской области взяла на контроль обеспечение пострадавших жителей региона необходимой помощью.

После ночной атаки российские власти призвали мировое сообщество обратить внимание на преступления Киева против мирных жителей.

«Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима, об этом должны знать все. И об этом должны помнить все»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Произошедшее также прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, Украина целенаправленно атакует густонаселенные жилые массивы и гражданскую инфраструктуру. Так, по информации дипломата, с 22 по 28 июня ВСУ выпустили не менее 5,1 тыс. боеприпасов. За неделю от обстрелов пострадали 285 мирных жителей, еще 42 погибли.

Это не первая крупная атака украинских беспилотников на Московский регион за месяц. 18 июня на подлете к Москве сбили 194 дрона. Тогда власти сообщали о 17 пострадавших, в том числе 2 несовершеннолетних. Позже стало известно, что в Раменском при атаке ВСУ погибла восьмилетняя девочка. Кроме того, повреждения получил нефтеперерабатывающий завод в Капотне. 16 июня господин Собянин сообщал о перехвате 60 дронов.

Никита Черненко