Эрнст и Симоньян вошли в координационный совет по вопросам развития креативных индустрий
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов вошли в состав координационного совета по вопросам развития креативных индустрий. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Константин Эрнст
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В комиссию также включили представителей Национальной медиа группы, Государственного фонда кинофильмов, Российского государственного музыкального телерадиоцентра и ВГТРК. Кроме того, в нее вошли режиссер Алексей Герман-младший, нижегородский губернатор Глеб Никитин и начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.
Инициативу по созданию совета представило осенью прошлого года Минэкономики. В ведомстве объясняли «Ъ», что создание органа позволит комплексно обсуждать проблемы креативных индустрий, вырабатывать меры поддержки и готовить предложения по совершенствованию регулирования, вовлекая в процесс всех заинтересованных участников.
Координационный совет по вопросам развития креативных индустрий, созданный по инициативе Минэкономики, призван решить проблему разрозненности управления в этой сфере. В настоящее время регулированием креативных индустрий занимаются шесть федеральных ведомств, включая Минкультуры, Минэкономики и Минцифры, а также различные региональные органы. Предполагается, что новый совет позволит комплексно обсуждать проблемы, вырабатывать меры поддержки и совершенствовать регулирование, координируя действия на федеральном и региональном уровнях.
Закон о развитии творческих индустрий, вступивший в силу 5 февраля 2025 года, передал вопросы господдержки креативного сектора в ведение регионов. Этот шаг стал частью более широкой стратегии, направленной на увеличение вклада креативной экономики в ВВП России с 4,1% в 2024 году до 6% к 2030 году. Однако, по данным опроса Минэкономики, лишь 6% предпринимателей имеют четкое представление о креативных индустриях, что указывает на необходимость просветительской работы и формирования единых подходов к определению и поддержке этого сектора.