Адаптация резервов

Центральные банки меняют практики управления международными резервами на фоне повышенной неопределенности в мире, следует из доклада OMFIF (Официальный форум валютных и финансовых институтов). Главным приоритетом в таких условиях регуляторы видят не приумножение капитала, а его сохранность. Этот подход влияет на структуру резервов: впервые с начала наблюдений OMFIF сокращать вложения в доллар в долгосрочной перспективе планируют больше центробанков, чем увеличивать их. Адаптироваться к меняющимся правилам игры в мировой экономике регуляторам поможет искусственный интеллект (ИИ): пока центробанки используют его осторожно, но все же планируют активнее применять ИИ-инструменты в управлении резервами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Регуляторы больше не рассчитывают на быстрое возвращение к стабильной внешней среде — вместо этого они адаптируются к работе в условиях постоянной нестабильности, следует из исследования OMFIF. Главным краткосрочным фактором, влияющим на инвестиционные решения центробанков, остаются процентные ставки. На более длинном горизонте ключевым вызовом они называют геополитические конфликты. Если в прошлом году управляющих международными резервами сильнее всего беспокоили общие вызовы, связанные с протекционизмом, то теперь в центре внимания — более конкретные проблемы, в том числе конфликт на Ближнем Востоке и непредсказуемость внешней политики США.

На этом фоне 66% центробанков считают главным инвестиционным приоритетом сохранность капитала, еще 26% — обеспечение ликвидности.

Доходность при этом отходит на второй план: ее в качестве главной цели выбрали лишь 5% опрошенных.

Перестройка стратегий уже отражается на валютной структуре резервов. Доллар с долей около 60% по-прежнему доминирует в портфелях центробанков, однако отношение к американской валюте меняется. Так, впервые с начала наблюдений OMFIF сокращать вложения в доллар на горизонте десяти лет планируют больше регуляторов, чем увеличивать их.

Основными альтернативами доллару остаются евро и юань. Главным ограничением для европейской валюты, спрос на которую постепенно растет, аналитики считают отсутствие единого рынка безопасных активов, сопоставимого с рынком казначейских бумаг США. Интерес к юаню как к валюте для диверсификации резервов также сохраняется, отмечают в OMFIF. Однако наращивать такие вложения мешают ограничения китайского финансового рынка (его недостаточная открытость и жесткий контроль за движением капитала), а также геополитические риски. Кроме того, управляющие резервами присматриваются к валютам развитых экономик с меньшей долей в мировых резервах — например, к норвежской кроне и новозеландскому доллару. Интерес к фунту стерлингов также растет.

Все более востребованным резервным активом становится золото: центробанки рассматривают такие инвестиции как защиту от геополитических рисков.

В 2026 году золото держат 82% регуляторов против 71% годом ранее. Оно лидирует среди активов, вложения в которые центробанки планируют увеличить в ближайшие несколько лет.

Отдельный блок доклада посвящен тому, что адаптироваться к более сложной внешней среде регуляторы рассчитывают в том числе за счет искусственного интеллекта. Пока его роль в управлении резервами остается вспомогательной: ИИ применяют главным образом для анализа данных, сбора и мониторинга информации. В принятии инвестиционных решений технологии используются гораздо реже. Впрочем, интерес к ним быстро растет: 66% регуляторов намерены расширить применение таких инструментов в ближайшие годы, хотя текущим уровнем их использования довольны только 9%. Более широкому внедрению ИИ пока мешает качество и доступность данных, а также риски, связанные с управлением моделями и проверкой их результатов.

Кристина Боровикова