Белорусский бензин подорожал в России почти в два раза

Цены на белорусский бензин АИ-92 с поставкой в Россию за неделю выросли на 6%, до 127 тыс. руб. за тонну, увеличившись в 1,8 раза с начала мая. По данным Национального биржевого ценового агентства, объем продаж на торгах 29 июня вырос на 3,06 тыс. тонн, до 6,54 тыс. тонн. За 26 дней июня было реализовано 79,38 тыс. тонн белорусского топлива, тогда как годом ранее продажи были минимальными.

Повышенный интерес к поставкам из Белоруссии связан с более предсказуемыми сроками исполнения контрактов. В отличие от российских сделок, которые могут продлеваться до 60 дней с фактической отгрузкой на 35-й день, белорусское топливо отгружается в 30-дневный срок без переносов и срывов. При этом мощности двух белорусских НПЗ ограничены, и они способны обеспечить топливом лишь Московский регион, но не всю страну, отмечают участники рынка.

На внутреннем рынке сохраняется дефицит предложения на фоне сезонного роста спроса. В Кремле заявили, что Россия готова импортировать нефтепродукты при достижении договоренностей по приемлемым ценам, совещания по стабилизации рынка проходят ежедневно. Однако эксперты сомневаются в быстром эффекте: свободных объемов бензина для оперативной поставки почти нет, а санкции осложняют расчеты и логистику.

Подробнее — в материале «Ъ» «Импорт заправили наценкой».