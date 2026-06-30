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Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс»

Американский баскетболист, лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» после окончания контракта. Об этом сообщил каналу ESPN агент спортсмена Рич Пол.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Леброн Джеймс продолжит карьеру в сезоне 2026/27 в другом клубе НБА, уточнил Рич Пол. По его словам, баскетболист уже сообщил «Лос-Анджелес Лейкерс» о решении. По информации источников ESPN, «Голден Стэйт Уорриорз» попытается подписать контракт со спортсменом уже 30 июня.

41-летний Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА. Он присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2018 году. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26. Ранее он представлял «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». В составе сборной США трижды становился победителем Олимпийских игр.

Фотогалерея

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Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года &lt;BR>На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

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Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Леброна Джеймса покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс» после сезона 2025/26 произойдет на фоне его впечатляющей карьеры, включая рекорд по количеству набранных очков в истории НБА и трехкратное олимпийское чемпионство. Он находится на четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, заработав $128,2 млн за год, и является одним из трех действующих спортсменов-миллиардеров.

В августе 2022 года Леброн Джеймс продлил контракт с «Лейкерс», по условиям которого он должен был получить $97,1 млн за два года, что сделало его баскетболистом с рекордным заработком в $532 млн. Однако до этого, в июле 2024 года, телеканал ESPN сообщал о заключении двухлетнего контракта на $104 млн, который включал право не продлевать соглашение на сезон 2025/26 и запрет на обмен игрока. Это решение будет принято после 23-го сезона Джеймса в НБА, что является рекордом лиги по количеству сезонов.

Переход Джеймса может повлиять на будущее «Лос-Анджелес Лейкерс». Хотя клуб в последние годы не демонстрировал стабильно высоких спортивных результатов, он остается одним из самых узнаваемых брендов в мире. Смена владельца в 1979 году и последующие инвестиции привели к его расцвету. В 2024 году доходы «Лейкерс» составили $516 млн, уступая в НБА только «Голден Стэйт Уорриорз» ($716 млн).

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