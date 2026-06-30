Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс»
Американский баскетболист, лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» после окончания контракта. Об этом сообщил каналу ESPN агент спортсмена Рич Пол.
Леброн Джеймс
Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters
Леброн Джеймс продолжит карьеру в сезоне 2026/27 в другом клубе НБА, уточнил Рич Пол. По его словам, баскетболист уже сообщил «Лос-Анджелес Лейкерс» о решении. По информации источников ESPN, «Голден Стэйт Уорриорз» попытается подписать контракт со спортсменом уже 30 июня.
41-летний Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА. Он присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2018 году. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26. Ранее он представлял «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». В составе сборной США трижды становился победителем Олимпийских игр.
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Решение Леброна Джеймса покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс» после сезона 2025/26 произойдет на фоне его впечатляющей карьеры, включая рекорд по количеству набранных очков в истории НБА и трехкратное олимпийское чемпионство. Он находится на четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, заработав $128,2 млн за год, и является одним из трех действующих спортсменов-миллиардеров.
В августе 2022 года Леброн Джеймс продлил контракт с «Лейкерс», по условиям которого он должен был получить $97,1 млн за два года, что сделало его баскетболистом с рекордным заработком в $532 млн. Однако до этого, в июле 2024 года, телеканал ESPN сообщал о заключении двухлетнего контракта на $104 млн, который включал право не продлевать соглашение на сезон 2025/26 и запрет на обмен игрока. Это решение будет принято после 23-го сезона Джеймса в НБА, что является рекордом лиги по количеству сезонов.
Переход Джеймса может повлиять на будущее «Лос-Анджелес Лейкерс». Хотя клуб в последние годы не демонстрировал стабильно высоких спортивных результатов, он остается одним из самых узнаваемых брендов в мире. Смена владельца в 1979 году и последующие инвестиции привели к его расцвету. В 2024 году доходы «Лейкерс» составили $516 млн, уступая в НБА только «Голден Стэйт Уорриорз» ($716 млн).