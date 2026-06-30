В Свердловской области из-за паводка подтоплены почти 600 участков и 80 домов

Более 80 жилых домов и 590 приусадебных участков пострадали от обильных осадков в ряде населенных пунктов Свердловской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подтопления зафиксированы в Нижнесергинском муниципальном районе, Первоуральском муниципальном округе, Горноуральском городском округе и Нижнем Тагиле.

На пострадавших территориях экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. К работам привлечены более 100 человек и 25 единиц техники.

В Нижнесергинском районе с помощью 20 мотопомп за сутки откачали воду из 40 домов. В зоне подтопления находятся 12 домов и 54 придомовые территории. В пункте временного размещения остаются девять человек, включая двоих детей.

В Горноуральском округе, по данным МЧС, подтоплены 40 жилых домов и более 480 приусадебных участков. В Нижнем Тагиле под угрозой подтопления находятся около 350 садовых участков в трех СНТ.

В поселке Билимбай под Первоуральском эвакуация населения не потребовалась. В настоящий момент специалисты продолжают работы по расчистке русла реки Петрушиха.

Длительные и обильные дожди привели к подтоплению зданий и дорожной инфраструктуры в городах и поселках Свердловской области. Затопило семь низководных мостов и один участок автодороги, было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижние Серги, наиболее пострадавшем от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева