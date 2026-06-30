Крупнейшие банки России в мае снизили выдачу ипотеки

В мае крупнейшие банки сократили выдачу ипотеки и по льготным, и по рыночным программам. По данным ДОМ.РФ, объем кредитов у топ-10 банков уменьшился на 8%, до 330 млрд руб. При этом рынок может вскоре развернуться обратно в сторону госпрограмм из-за грядущих изменений в «Семейной ипотеке».

Снижение в мае затронуло Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Совкомбанк. Участники рынка связывают такую динамику с сезонным спадом и майскими праздниками. На фоне общей просадки у части банков, в том числе у банка «Дом.РФ», Т-Банка и МКБ, выдачи, наоборот, выросли, причем заметную роль сыграли собственные ипотечные программы и более мягкие ставки по рыночным кредитам.

В то же время доля льготной ипотеки в общих выдачах постепенно сокращается. Если в начале года она была около 82%, то в мае снизилась до 55%. Эксперты считают, что это связано не столько с падением спроса, сколько с перераспределением спроса в пользу рыночных программ, рефинансирования и кредитов на небольшие суммы на вторичном рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок взял ипотеку».