Июнь 2026 года в Екатеринбурге побил рекорд 1921 года по минимальной температуре
В Екатеринбурге зафиксировали еще один погодный рекорд. В июне 2026 года температура воздуха на городской метеостанции не опускалась ниже +10,5°C. Это лишь второй случай за всю историю наблюдений, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Впервые подобное отмечалось в 1921 году, когда июньский минимум составил +10,4°C.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«В этом году минимальная температура июня зафиксирована на отметке +10.5°C (1 июня). Таким образом, в этом году отмечен самый высокий июньский минимум на метеостанции Екатеринбурга»,— говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что июнь 2026 года в Екатеринбурге стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений.