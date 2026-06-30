Июнь 2026 года в Екатеринбурге побил рекорд 1921 года по минимальной температуре

В Екатеринбурге зафиксировали еще один погодный рекорд. В июне 2026 года температура воздуха на городской метеостанции не опускалась ниже +10,5°C. Это лишь второй случай за всю историю наблюдений, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Впервые подобное отмечалось в 1921 году, когда июньский минимум составил +10,4°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В этом году минимальная температура июня зафиксирована на отметке +10.5°C (1 июня). Таким образом, в этом году отмечен самый высокий июньский минимум на метеостанции Екатеринбурга»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что июнь 2026 года в Екатеринбурге стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений.

Полина Бабинцева