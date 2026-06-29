Июнь 2026 года в Екатеринбурге стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным канала, только за день, за 12 часов — с 08:00 до 20:00 — в городе выпало 45 мм осадков. Всего с начала июня в Екатеринбурге зафиксировано 197 мм осадков. Таким образом, за месяц в городе выпало почти три июньские нормы осадков и около 37% годовой нормы.

Предыдущий рекорд по количеству осадков в июне был установлен в 1986 году, когда за месяц выпало 168 мм дождя. Показатель июня 2026 года уже превысил его почти на 30 мм.

Ранее свердловское МЧС предупреждало о сильных дождях и ветре до 18 м/c 30 июня.

Полина Бабинцева