РБК: ВТБ получил в залог пакет акций Ozon
Совладелец Ozon (MOEX: OZON) АФК «Система» заложил в ВТБ (MOEX: VTBR) пакет акций маркетплейса на 320 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Компания привлекла инвестиции под залог ценных бумаг, уточнил изданию первый вице-президент АФК «Система» Илья Филатов.
О том, что АФК «Система» заключила инвестиционную сделку с группой инвесторов при участии ВТБ, ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Иван Макушок. Он не раскрыл детали сделки, но уточнил, что привлеченные деньги будут направлены на погашение долга группы.
«Разработанный нами многоуровневый механизм позволяет эффективно воспользоваться экономическим потенциалом группы, без продажи активов, и не касаясь возможности их последующей монетизации»,— сказал пресс-секретарь АФК «Система». Как следует из данных АФК «Система» на сайте раскрытия информации, срок исполнения обязательств компании перед бенефициаром — 31 декабря 2030 года.
АФК «Система» принадлежит 31,8% акций Ozon. ВТБ готовится к закрытию сделки с конкурентом маркетплейса — Wildberries & Russ. Стороны договорились, что ВТБ приобретет 5% доли в ВБ-банке с возможностью ее увеличения. ВБ-банк получит доступ к розничным отделениям ВТБ, сети банкоматов, кредитным, инвестиционным, корпоративным продуктам. ВТБ намерен завершить сделку в августе, сообщал первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Залог пакета акций Ozon со стороны АФК «Система» ВТБ (MOEX: VTBR) происходит на фоне переговоров о продаже доли АФК «Система» в Ozon (MOEX: OZON) структурам «Сбера» (MOEX: SBER). «Сбер» ранее рассматривал возможность приобретения 31,8% акций Ozon у АФК «Система» для получения доступа к клиентской базе маркетплейса, а для АФК «Система» это было бы способом снизить долговую нагрузку, которая оценивалась в 368,2 млрд руб. Однако Владимир Евтушенков, основатель АФК «Система», заявлял, что компания не ведёт переговоров о продаже своей доли в Ozon.
Интерес к Ozon проявляли и другие финансовые институты, такие как Совкомбанк и Альфа-Банк. Сам Ozon также мог бы рассмотреть возможность выкупа доли у АФК «Система». В то же время, председатель «Сбербанка» Герман Греф, комментируя планы ВТБ по стратегическому партнерству с конкурентом Ozon — Wildberries (MOEX: WBLS) — отмечал, что «Сбер» не планирует входить в капитал маркетплейсов, таких как Wildberries (MOEX: WBLS) или Ozon, ограничиваясь партнерством. Акции АФК «Система» сильно недооценены, как минимум одна из четырех компаний, которых планирует привлечь АФК «Система» до конца 2024 года, может выйти на IPO.