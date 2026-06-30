РБК: ВТБ получил в залог пакет акций Ozon

Совладелец Ozon (MOEX: OZON) АФК «Система» заложил в ВТБ (MOEX: VTBR) пакет акций маркетплейса на 320 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Компания привлекла инвестиции под залог ценных бумаг, уточнил изданию первый вице-президент АФК «Система» Илья Филатов.

О том, что АФК «Система» заключила инвестиционную сделку с группой инвесторов при участии ВТБ, ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Иван Макушок. Он не раскрыл детали сделки, но уточнил, что привлеченные деньги будут направлены на погашение долга группы.

«Разработанный нами многоуровневый механизм позволяет эффективно воспользоваться экономическим потенциалом группы, без продажи активов, и не касаясь возможности их последующей монетизации»,— сказал пресс-секретарь АФК «Система». Как следует из данных АФК «Система» на сайте раскрытия информации, срок исполнения обязательств компании перед бенефициаром — 31 декабря 2030 года.

АФК «Система» принадлежит 31,8% акций Ozon. ВТБ готовится к закрытию сделки с конкурентом маркетплейса — Wildberries & Russ. Стороны договорились, что ВТБ приобретет 5% доли в ВБ-банке с возможностью ее увеличения. ВБ-банк получит доступ к розничным отделениям ВТБ, сети банкоматов, кредитным, инвестиционным, корпоративным продуктам. ВТБ намерен завершить сделку в августе, сообщал первый зампред банка Дмитрий Пьянов.