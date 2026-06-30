Верховный суд: получение скидки можно обусловить подпиской на рекламу
Верховный суд РФ (ВС) разрешил бизнесу предоставлять скидки в обмен на согласие потребителя получать рекламную рассылку. К такому выводу пришел ВС в деле крупного одежного ритейлера «Мэлон Фэшн Груп» (бренды Sela, Zarina, Befree, Love Republic, Idol), которого ФАС признала нарушителем за рассылку рекламы участнику промоакции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Поводом для спора стали три рекламных письма, поступившие жителю Уфы с электронной почты интернет-магазина Sela в августе 2024 года. Мужчина пожаловался в ФАС. Ведомство выяснило, что потребитель подписался на рекламную рассылку, когда принял участие в промоакции «Колесо фортуны» на сайте магазина.
Башкирское управление ФАС признало рассылку нарушающей ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе». Компания обжаловала решение антимонопольного органа в арбитражных судах, но они признали его законным. Суды решили, что согласие абонента не было добровольным — компания фактически вынудила гражданина «дать добро» на получение рекламы, поскольку без этого он не смог бы «раскрутить» виртуальный барабан и получить скидку. Настаивая, что это нормальная деловая практика, ритейлер обратился в ВС, и дело передали в экономколлегию, которая в итоге встала на сторону бизнеса.
В решении ВС подчеркивается, что гражданин совершил целый ряд активных волевых действий: он заполнил специальное поле для e-mail и самостоятельно проставил галочку в чек-боксе «Я согласен с политикой конфиденциальности и подписываюсь на получение рекламной рассылки». То есть согласие «носило явно выраженный характер», а «искажение волеизъявления абонента» исключалось, подчеркнула эконмоколлегия.
Закон «О рекламе» не запрещает предоставлять скидку в обмен на встречное предоставление абонентом согласия на рекламную рассылку, указал ВС. Продавец вправе делать адресные предложения на уникальных условиях и не обязан распространять их на лиц, отказывающихся от получения рекламы. Таким образом, признал ВС, согласие потребителя отвечало критериям закона.
Подробнее об аргументах сторон спора — в материале «Ъ» «Акция для галочки».