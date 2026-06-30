Верховный суд: получение скидки можно обусловить подпиской на рекламу

Верховный суд РФ (ВС) разрешил бизнесу предоставлять скидки в обмен на согласие потребителя получать рекламную рассылку. К такому выводу пришел ВС в деле крупного одежного ритейлера «Мэлон Фэшн Груп» (бренды Sela, Zarina, Befree, Love Republic, Idol), которого ФАС признала нарушителем за рассылку рекламы участнику промоакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для спора стали три рекламных письма, поступившие жителю Уфы с электронной почты интернет-магазина Sela в августе 2024 года. Мужчина пожаловался в ФАС. Ведомство выяснило, что потребитель подписался на рекламную рассылку, когда принял участие в промоакции «Колесо фортуны» на сайте магазина.

Башкирское управление ФАС признало рассылку нарушающей ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе». Компания обжаловала решение антимонопольного органа в арбитражных судах, но они признали его законным. Суды решили, что согласие абонента не было добровольным — компания фактически вынудила гражданина «дать добро» на получение рекламы, поскольку без этого он не смог бы «раскрутить» виртуальный барабан и получить скидку. Настаивая, что это нормальная деловая практика, ритейлер обратился в ВС, и дело передали в экономколлегию, которая в итоге встала на сторону бизнеса.

В решении ВС подчеркивается, что гражданин совершил целый ряд активных волевых действий: он заполнил специальное поле для e-mail и самостоятельно проставил галочку в чек-боксе «Я согласен с политикой конфиденциальности и подписываюсь на получение рекламной рассылки». То есть согласие «носило явно выраженный характер», а «искажение волеизъявления абонента» исключалось, подчеркнула эконмоколлегия.

Закон «О рекламе» не запрещает предоставлять скидку в обмен на встречное предоставление абонентом согласия на рекламную рассылку, указал ВС. Продавец вправе делать адресные предложения на уникальных условиях и не обязан распространять их на лиц, отказывающихся от получения рекламы. Таким образом, признал ВС, согласие потребителя отвечало критериям закона.

Подробнее об аргументах сторон спора — в материале «Ъ» «Акция для галочки» .

Ян Назаренко