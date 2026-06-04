Акция для галочки

Верховный суд РФ (ВС) на примере спора крупного одежного ритейлера «Мэлон Фэшн Груп» (бренды Sela, Zarina, Befree, Love Republic, Idol) с ФАС разберется, что считать добровольным согласием потребителя на получение рекламной рассылки. Антимонопольный орган счел принуждением и нарушением то, что ради участия в акции магазинов Sela клиенты обязаны были согласиться на получение электронных писем с рекламой. Арбитражные суды с этими доводами согласились. Но компания пожаловалась в ВС, заявляя, что обмен скидки на согласие получать рекламную рассылку — нормальная деловая практика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для спора АО «Мэлон Фэшн Груп» с ФАС стали три рекламных письма, поступивших жителю Уфы с электронной почты интернет-магазина одежды Sela в августе 2024 года. Мужчина пожаловался в антимонопольный орган, и тот выяснил, что потребитель подписался на рассылку, когда принял участие в промоакции Sela «Колесо фортуны». Чтобы получить скидку, пользователь указал e-mail и проставил галочку в чек-боксе о согласии на получение рекламных писем. Без этой отметки поучаствовать в розыгрыше было невозможно — именно это обстоятельство и заинтересовало ФАС.

Явно и недвусмысленно

В декабре 2024 года башкирское управление ФАС признало рекламную рассылку этому потребителю ненадлежащей из-за нарушения ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе» (требования к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи). Регулятор указал, что согласие абонента должно быть явным и недвусмысленным, а его воля — направлена именно на получение рекламы, а не на что-то иное. В данном же случае компания фактически вынудила гражданина «дать добро», ведь иначе он бы попросту не смог бы получить скидку. Однако, по мнению ФАС, привязка согласия к участию в акции противоречит принципу добросовестности и создает лишь видимость законности действий ритейлера. А возможность отписаться от рассылки позднее не отменяет обязанность распространителя рекламы получить надлежащее предварительное согласие, указала ФАС.

На основании этого решения в отношении «Мэлон Фэшн Груп» было возбуждено административное производство по ч. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф для юрлиц от 300 тыс. до 1 млн руб. Но по итогам рассмотрения дела в феврале 2025 года ФАС пришла к выводу, что можно ограничиться выдачей компании предупреждения, поскольку нарушение было совершено впервые и не повлекло имущественного ущерба. «Мэлон Фэшн Груп» оспорила решение ФАС в суде, считая, что здесь в принципе отсутствовал состав правонарушения. Но арбитражные суды отклонили иск, подтвердив законность позиции антимонопольной службы. Суды посчитали, что воля потребителя была направлена исключительно на получение скидки, а согласие было дано в безальтернативных условиях и не может считаться надлежащим.

Ритейлер обратился в ВС, заявляя, что пользователь самостоятельно проставил отметку и понимал, что рассылка будет рекламной, ведь это было прямо прописано. Предоставление же скидки в обмен на согласие получать рекламу — обычная деловая практика, а гражданин мог в любой момент отписаться от рассылки, говорится в жалобе компании. Кроме того, организация увидела признаки злоупотребления правом со стороны потребителя, который продолжал получать рекламные сообщения и не отписывался, тем самым искусственно создав множественность нарушений на стороне ритейлера. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 17 июня.

В пресс-службе ФАС уточнили “Ъ”, что согласие на получение рекламы «должно быть отдельным от других документов и оформляться так, чтобы пользователь осознанно его подтвердил». Если компания рассылает разные виды сообщений, как информационные, так и рекламные, пользователь должен иметь возможность выбрать, какие из них получать, добавили там. «Все решения суда представлены в открытом доступе. По остальному — не комментируем ситуацию»,— сообщили “Ъ” в «Мэлон Фэшн Груп».

Рекламно-побочный эффект

Позиция ФАС и судов в спорах о навязывании рекламных рассылок опирается на то, что согласие абонента должно быть предварительным и свободным, объясняет юрист Forward Legal Алена Пантелей. ВС предстоит решить важный в первую очередь для онлайн-ритейлеров вопрос о том, когда согласие потребителя на получение рекламной рассылки является свободным, а когда носит принудительный характер, отмечает адвокат Kulik & Partners Law.Economics Асия Чиглинцева.

У самих юристов разные мнения о том, какое согласие считать надлежащим. По мнению госпожи Пантелей, если участие в маркетинговой акции возможно только при условии подписки на рекламу, то у потребителя не остается выбора, и такое согласие становится лишь формальным. Сильный аргумент ФАС состоит в том, что согласие на маркетинговые коммуникации не должно быть «побочным эффектом» участия в акции, добавляет старший юрист VERBA Legal Анастасия Мырсина. Она приводит в пример схожую практику по брендам Baon и O’stin, где суды также встали на сторону ФАС. При этом, уточняет госпожа Мырсина, возможность последующей отписки сама по себе «не лечит дефект первоначального принудительного волеизъявления».

Впрочем, юрист Orchards Максим Миронов считает, что эта позиция не учитывает ключевое обстоятельство — что потребитель добровольно соглашается с правилами акции, фактически обменивая свое согласие на рассылку на скидку или бонус. Запрет на проведение таких акций лишит онлайн-ритейл значимого инструмента продвижения продукции, отмечает госпожа Чиглинцева. В отсутствие жесткой зависимости между покупкой и подпиской доводы ритейлера заслуживают внимания, признает руководитель антимонопольной практики МКА «Аронов и партнеры» Оксана Кромская.

Аргумент компании о злоупотреблении правом со стороны потребителя, по мнению юристов, носит скорее вспомогательный характер. Как отмечает старший консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова, в прямом споре между ФАС и ритейлером этот довод вряд ли будет иметь решающее значение. Тем более что сам факт множественности обращений недовольного клиента еще не означает злоупотребления — для этого необходимо доказать искусственное провоцирование нарушений или очевидно недобросовестную цель гражданина, указывает Алена Пантелей.

Разъяснения ВС будут актуальны для всех аналогичных споров, так как базовые требования к рассылкам с 2024 года не менялись. Однако с 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к закону о персональных данных, которые запрещают объединять в один чек-бокс согласие на обработку данных и на рекламные рассылки. Для минимизации рисков получения претензий юристы советуют бизнесу внедрять два раздельных поля для проставления отдельных галочек.

Ян Назаренко, Анна Занина, Виктория Колганова