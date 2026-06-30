Такси удерживаются на маршруте

На фоне топливного кризиса в столице подешевело такси, на это обратил внимание “Ъ FM”. Утром 30 июня стоимость поездки по городу в некоторых случаях опускалась примерно на 15-20%. В «Яндекс Такси» от комментариев отказались. При этом заказов больше не становится, делятся водители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На стоимость поездки могут влиять невысокий спрос, полупустые дороги и определенные часы, указывают игроки рынка. Хотя, казалось бы, ценник на услугу должен был подскочить. По данным “Ъ”, на фоне дефицита топлива таксисты стали реже выходить на линию. В отдельных случаях отток водителей достигает 20%. А некоторые избегают заказов в центр города и отказываются от дальних поездок. Впрочем, как именно работают алгоритмы агрегаторов, достоверно неизвестно.

Но и таксисты не могут себе позволить отказаться от работы, отметил гендиректор московского таксопарка «495» Андрей Капитан:

«Ценообразованием у нас занимаются исключительно агрегаторы. Корректировка может быть как в сторону повышения, так и понижения цен на поездки. В среднем водитель такси заправляется один-два раза в сутки. Средний расход топлива составляет от 20 до 40 л. Таксисты с пониманием относятся к ограничениям, которые сейчас вводятся на АЗС.

Количество водителей на линии у нас не уменьшается. Единственное, что процентов 10 своего времени водитель проводит не на линии, а в ожидании, в очереди на АЗС».

На фоне ажиотажного спроса на горючее больше 40 регионов вели различные ограничения: от запрета заливать топливо в канистры до предоставления приоритета спецтранспорту. Таксисты одними из первых столкнулись с дефицитом топлива и адаптировались к ситуации. Так, например, автор блога «Такси.Stories» Алексей Куликов привязал весь свой распорядок дня к обстановке на АЗС:

«Недалеко от нас есть довольно большая заправка, на восемь колонок. Где-то в 6 утра там стоит 15-20 машин, уже к 8 — собирается огромная очередь. Днем на АЗС на МКАДе, особенно если там стоят грузовики, можно провести в ожидании полчаса-час. Электрические такси сейчас в выигрыше. По стоимости вообще ничего не изменилось. Я тоже думал, что, наверное, люди станут реже ездить на своих авто, но этого не случилось. На прошлой неделе только суббота была выдающейся в плане цен».

По оценке Росстата, за последнюю неделю в среднем цена за литр бензина подскочила примерно на 3%. Дорожают и расходники, продолжает Алексей Куликов:

«Коллеги рассказывали, что выросли очереди к установщикам газового оборудования. Видимо, у них теперь аншлаг. Еще надо заметить, что вместе с бензином подорожали технические жидкости для автомобиля, в частности, масло. Но цену поездок никто не поднимает».

Стоимость ГБО, по оценкам Telegram-каналов, выросла в 5-10 раз, а очереди в мастерских выстроились на несколько месяцев вперед. При этом таксопарки все еще пытаются держать цены, поделилась с “Ъ FM” представитель компании «Междугороднее такси Авто-Курсор»:

«Пока работаем по старым тарифам. Мы по разным городам ездим, но чаще — из столицы в другие населенные пункты. Не могу сказать, что стало меньше водителей. Конечно, бывают некоторые трудности на трассе, когда они, допустим, надеются, что заправятся, и попадают в большую очередь. Кто-то заливает канистры, берет с собой, чтобы как можно большее расстояние проехать от Москвы и там уже по факту искать, где заправиться».

Между тем, как узнал “Ъ”, чтобы насытить внутренний рынок, на заправках снова может появиться топливо класса «Евро-2», которое с 2013-го запрещено продавать в России. Но для современных автомобилей горючее без глубокой переработки как минимум может привести к более частым ТО. А в худшем случае — обернуться дорогостоящим ремонтом, указывают собеседники “Ъ FM”.

Екатерина Вихарева