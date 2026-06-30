Бауманка не смогла добиться оборонной льготы по земельному налогу
Верховный суд РФ (ВС) поддержал налоговую инспекцию в споре с МГТУ им. Н. Э. Баумана и отказал вузу в праве на оборонную льготу по земельному налогу. Решения нижестоящих инстанций в пользу вуза отменены.
Спор развернулся из-за участка, за который инспекция начислила университету 95,5 млн руб. за 2020–2022 годы по ставке 1,5%. Бауманка попросила применить сниженный тариф в 0,3%, ссылаясь на статью 394 Налогового кодекса РФ. Закон предусматривает льготную ставку для участков, которые ограничены в обороте по земельному законодательству и предоставлены для обеспечения обороны, безопасности или таможенных нужд. Вуз настаивал, что участок был предоставлен ему на праве постоянного бессрочного пользования и на нем велись научные работы, в том числе в рамках гособоронзаказа.
Налоговики возражали против льготы. Они указывали, что, по данным Госреестра, вид разрешенного использования земли — «эксплуатация под учебную деятельность», а профильная деятельность университета — образовательная. Первая инстанция согласилась с фискальным ведомством. Но апелляция и кассация предоставили вузу льготу, решив, что фактически земля все-таки использовалась для нужд обороны. После этого налоговая инспекция добилась передачи дела в экономколлегию ВС, которая в итоге поддержала госорган.
Из решения ВС следует, что закрепление участка на праве постоянного бессрочного пользования само по себе не означает его ограничения в обороте. А факт выполнения университетом научных работ в рамках гособоронзаказа не меняет правовой статус земель и не подтверждает, что они были предоставлены именно для оборонных нужд. Следовательно, у вуза нет оснований для применения пониженной ставки налога в 0,3%, заключила коллегия.
Подробнее о споре университета с налоговой — в материале «Ъ» «Льготы заняли оборону».
Случай МГТУ им. Н. Э. Баумана не является единичным в практике налоговых споров, связанных со льготами по земельному налогу. Например, городская дума Екатеринбурга частично удовлетворила просьбу Уральского федерального университета об освобождении кампуса от земельного налога на 2024 год, но отказалась предоставить льготу на 2025 год по причине отсутствия расчетов потенциальных потерь бюджета. При этом Верховный суд РФ уже ранее решал, что коммерческие организации, владеющие участками под индивидуальное жилищное строительство, не имеют права на пониженную ставку земельного налога, даже если возводят на них объекты для реализации гражданам. Это решение было вызвано изменением цели законодателя, который теперь больше нацелен на стимулирование ИЖС для граждан, а не на снижение себестоимости застройщиков.
Юристы подчеркивают, что спор между налоговой службой и МГТУ им. Н. Э. Баумана является важным прецедентом, поскольку его исход повлияет на широкий круг организаций. Речь идет о том, могут ли вузы, научно-исследовательские институты или другие участники оборонной кооперации применять льготную ставку по земельному налогу, если участок фактически используется для оборонных нужд, но по данным Государственного реестра недвижимости (ЕГРН) отнесен к учебной или научной деятельности и формально не имеет специальной отметки об ограничении в обороте. Триггером для массового пересчета налога для вузов стало письмо Минфина от октября 2023 года, разъясняющее, что даже участки под военными учебными центрами при образовательных учреждениях могут быть лишены льгот.