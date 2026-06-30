Бауманка не смогла добиться оборонной льготы по земельному налогу

Верховный суд РФ (ВС) поддержал налоговую инспекцию в споре с МГТУ им. Н. Э. Баумана и отказал вузу в праве на оборонную льготу по земельному налогу. Решения нижестоящих инстанций в пользу вуза отменены.

Спор развернулся из-за участка, за который инспекция начислила университету 95,5 млн руб. за 2020–2022 годы по ставке 1,5%. Бауманка попросила применить сниженный тариф в 0,3%, ссылаясь на статью 394 Налогового кодекса РФ. Закон предусматривает льготную ставку для участков, которые ограничены в обороте по земельному законодательству и предоставлены для обеспечения обороны, безопасности или таможенных нужд. Вуз настаивал, что участок был предоставлен ему на праве постоянного бессрочного пользования и на нем велись научные работы, в том числе в рамках гособоронзаказа.

Налоговики возражали против льготы. Они указывали, что, по данным Госреестра, вид разрешенного использования земли — «эксплуатация под учебную деятельность», а профильная деятельность университета — образовательная. Первая инстанция согласилась с фискальным ведомством. Но апелляция и кассация предоставили вузу льготу, решив, что фактически земля все-таки использовалась для нужд обороны. После этого налоговая инспекция добилась передачи дела в экономколлегию ВС, которая в итоге поддержала госорган.

Из решения ВС следует, что закрепление участка на праве постоянного бессрочного пользования само по себе не означает его ограничения в обороте. А факт выполнения университетом научных работ в рамках гособоронзаказа не меняет правовой статус земель и не подтверждает, что они были предоставлены именно для оборонных нужд. Следовательно, у вуза нет оснований для применения пониженной ставки налога в 0,3%, заключила коллегия.

Подробнее о споре университета с налоговой — в материале «Ъ» «Льготы заняли оборону» .

Ян Назаренко