Льготы заняли оборону

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор между МГТУ им. Н. Э. Баумана и налоговой службой вокруг права на «оборонную льготу» по земельному налогу. Университет входит в реестр организаций ОПК и выполняет в том числе научные работы, связанные с гособоронзаказом, поэтому рассчитывал на ставку в 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо стандартной в 1,5%. Налоговики же сочли, что Бауманка не может претендовать на льготу, так как ее земли отведены под учебную деятельность. В арбитражных судах победу одержал вуз. Но теперь по жалобе ФНС в деле разберется экономколлегия ВС — ее решение станет прецедентным для широкого круга организаций.

Спор между налоговиками и Бауманкой развернулся из-за размера налога на федеральный земельный участок, который предоставлен вузу в постоянное бессрочное пользование. В конце 2023 года налоговая инспекция насчитала МГТУ 95,5 млн руб. за 2020–2022 годы по общей ставке в 1,5% от кадастровой стоимости земли. Бауманка попросила снизить тариф до 0,3%, ссылаясь на ст. 394 Налогового кодекса РФ (НК), допускающую пониженную ставку, если участок ограничен в обороте и предоставлен для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Вуз пояснил, что входит в реестр организаций ОПК и выполняет на участке научные работы во исполнение гособоронзаказа, то есть подпадает под условия льготы.

Но инспекция отказалась снизить ставку. Обжалование ее решения в вышестоящих налоговых органах ситуацию не изменило, и вуз обратился в суд. Бауманка просила признать отказ незаконным, предоставить ей льготу по налогу и вернуть из бюджета сумму переплаты. Арбитражный суд Москвы в январе 2025 года встал на сторону ФНС, отметив, что, по данным единого госреестра недвижимости (ЕГРН), участок относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования под учебную деятельность. То есть профильным предназначением земель является именно образование, заключил суд.

Но апелляция и окружная кассация удовлетворили иск университета. Суды сослались на законы «Об обороне», «О безопасности», «О государственном оборонном заказе», «О науке и государственной научно-технической политике» и признали, что с 2019 по 2023 год участок использовался для нужд обороны, а работы у вуза в том числе заказывали предприятия ракетно-космической промышленности. У МГТУ также была лицензия на разработку, производство и испытание вооружений. То, что в ЕГРН нет данных об ограничении участка в обороте и использовании его для нужд обороны, еще не говорит об отсутствии права на льготу, если это подтверждается иными доказательствами, говорится в решениях. А фактически земля использовалась в целях, подпадающих под пониженную налоговую ставку, заключили суды.

Налоговики подали на это жалобу в ВС, настаивая, что для применения льготы НК требует, чтобы участок был ограниченным в обороте, а он таковым не является. К тому же земля не предоставлялась вузу именно для обеспечения обороны и безопасности, указало ведомство. ВС заинтересовали эти доводы, дело передали в экономколлегию. Заседание назначено на 3 июня.

В МГТУ им. Баумана заявили “Ъ”, что рассчитывают на победу в споре и оценивают свои шансы как высокие.

В вузе подчеркнули, что неприменение льготы «приведет к дополнительной нагрузке на федеральный бюджет, так как средства на налоги на имущество, в том числе недвижимое, выделяются Минобрнауки в виде субсидии учреждению и в дальнейшем поступают в региональный бюджет».

“Ъ” направил запрос в ФНС.

Юристы отмечают важность спора для широкого круга лиц. Вопрос в том, может ли вуз, НИИ или иной участник оборонной кооперации применять льготную ставку, если участок фактически используется для оборонных задач, но по ЕГРН отнесен под учебную или научную деятельность и формально не имеет специальной пометки об ограничении в обороте, поясняет старший партнер юрфирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева. По ее словам, триггером для массового пересчета налога по землям вузов стало письмо Минфина от 12 октября 2023 года, в котором разъяснялось, что даже участки под военными учебными центрами при образовательных учреждениях не приобретают статус используемых для нужд вооруженных сил РФ.

Судебная практика в большинстве случаев сейчас учитывает фактическое использование недвижимости на участке для нужд обороны, несмотря на иной вид использования земли в ЕГРН, указывает ведущий юрист Taxology Ксения Булгакова. Так, суды признали льготную ставку за ГЕОХИ РАН и МАИ. Но есть и противоположные решения, поэтому ВС предстоит сформировать единую практику, выбрав между формальным и функциональным подходами к налоговой льготе, отмечает госпожа Булгакова.

Выводы ВС, по ее словам, будут актуальны для всех юрлиц, фактически использующих госземли для нужд обороны и безопасности, включая предприятия ОПК, НИИ и учебные заведения, выполняющие гособоронзаказы и готовящие кадры для работы в этих сферах.

Если ВС поддержит налоговиков, вузам и другим организациям для сохранения льготы придется менять юридический статус участка, уточнять его назначение, получать ведомственные подтверждения и вносить изменения в госреестры, прогнозирует госпожа Валеева. Иначе финансовые последствия будут значительны, так как разница между ставками пятикратная. Также позиция ВС сможет использоваться по аналогии в спорах и по другим налоговым льготам, говорят юристы.

Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик согласен с доводами инспекции. По его мнению, если ограничение на оборот участка в ЕГРН не отражено, то условия для применения льготной ставки не выполняются. Фактическое использование, по его мнению, должно учитываться, но только при соблюдении всех формальных условий, иначе под такую деятельность можно будет подвести деятельность слишком широкого круга организаций. Гузель Валеева выступает за более сбалансированный подход: «Отсутствие специальной записи в ЕГРН не должно автоматически лишать права на ставку 0,3%, но и общий оборонный профиль организации не должен автоматически давать льготу». Для этого, уточняет она, налогоплательщик должен доказать всю совокупность условий: публичный характер участка, ограничение его оборота, связь участка с нуждами обороны или безопасности и выполнение соответствующих работ на спорной территории в спорный налоговый период.

Ян Назаренко, Анна Занина