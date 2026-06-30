Идеальный парник

В возрасте 58 лет скоропостижно скончался Артур Дмитриев, одна из самых заметных и интересных фигур в истории фигурного катания, не только российского, но и мирового. В 1990-е он был эталоном надежного и все умеющего парника, завоевав олимпийское золото с двумя разными партнершами — Натальей Мишкутенок и Оксаной Казаковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Артур Дмитриев

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Тренер Артур Дмитриев

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Откликаясь на печальную новость, различные медиаресурсы, конечно, один за другим копировали эту запись из биографии Артура Дмитриева, вроде бы наиболее четко определяющую его уникальность. Кроме Дмитриева, ценнейшую среди всех спортивных наград — золотую олимпийскую — из мужчин-парников с разными партнершами никому выиграть не удавалось. Строчка действительно яркая, но все же в его случае не исчерпывающая. Обязательно нужно вспомнить и о кое-чем другом, тоже выделяющем Артура Дмитриева среди остальных.

Например, о том, что в парное катание он попал лишь в 18 лет, уже будучи, по сути, сложившимся одиночником, владеющим чуть ли не всеми прыжками в три оборота. Но Тамара Москвина, великий тренер, сумела тогда, в 1986 году, как-то разглядеть в нем именно парника. Причем парника эталонного — высокого, статного, фактурного, но при этом не перетягивающего на себя одеяло, умеющего подчеркнуть достоинства партнерши.

С партнершей, гибкой и витальной Натальей Мишкутенок, они буквально за пару лет, чуть ли не рекордными темпами, прошли путь от новичков до членов советской сборной, изумлявших сложностью своего контента: тройные сальхов и тулуп до них никто не исполнял.

В начале 1990-х Дмитриев и Мишкутенок уже были ее лидерами, а в 1992-м поставили на уши арену во французском Альбервиле, где проходил очередной олимпийский турнир, своей произвольной под Листа с такими элементами, которые соперникам были не по зубам. Трудно было понять, как они, принимая невероятные позы, иногда буквально сливаются, превращаясь в единое целое.

Следующая Олимпиада была через два года. К ней в сборную вернулись уходившие в профессионалы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. В Лиллехаммере они обыграли Мишкутенок и Дмитриева, оставив товарищей уже по сборной не СНГ, а России с серебром. Но те свою порцию оваций от публики за произвольную под Рахманинова получили.

Потом Наталья Мишкутенок уехала строить карьеру и семейную жизнь в США. А про Артура Дмитриева в среде тех поклонников фигурного катания, кто не пропускает ни единого слуха, с ним связанного, уверенно говорили, что ему-то уже строить нечего, второй такой Мишкутенок не найдешь, как ни старайся. Нужно заканчивать со спортом.

А он вскоре появился на льду с подобранной Тамарой Москвиной новой партнершей, с виду робкой, застенчивой, неброской, которую к тому же из-за «несыгранности» сразу так уронил с поддержки, что травмированную ногу пришлось лечить несколько месяцев, фактически отправив на свалку целый сезон.

Никто под занавес этого цикла не мог догадаться, что через некоторое время российское парное катание будет ассоциироваться прежде всего с ними, Артуром Дмитриевым и Оксаной Казаковой.

Что робкая партнерша трансформируется рядом с эталонным партнером в такую спортсменку, от которой не отвести взгляда. Что на третьей для Дмитриева Олимпиаде, в Нагано в 1998 году, трибуны опять встретят концовку их произвольной программы — под Генделя, такой же нежной и страстной, как все предыдущие, с чистейшими прыжками, выбросами и подкрутками, с лихим финалом,— стоя на ногах. Усидеть на месте, глядя на то, как красиво Артур Дмитриев и Оксана Казакова вкатываются в историю, было невозможно.

Алексей Доспехов