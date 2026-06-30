В Иркутске спекулятивная цена бензина возросла до 300 рублей за литр

Иркутские полицейские задержали двух местных жителей, которые пытались перепродать купленный ими бензин по завышенной цене. В одном из случаев цена перепродажи составила 300 руб. за литр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации полицейских, 31-летний мужчина приобрел бензин на АЗС в Иркутске, а после этого попытался перепродать его по 300 рублей за литр. Во втором случае 25-летний местный житель разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже бензина по 250 руб. за литр. При задержании он сказал сотрудникам полиции, что приобрел топливо для перепродажи на загородной заправке.

В отношении обоих нелегальных продавцов составлены административные материалы по факту осуществления предпринимательской деятельности без оформления соответствующих разрешительных документов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 29 июня полицией было пресечено четыре случая незаконной продажи бензина по завышенной цене. Протоколы составлены на шесть местных жителей

С 28 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за дефицита топлива ввел на территории региона режим повышенной готовности. На время режима в Приангарье ограничили продажу топлива до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку, запретили продажу топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

Влад Никифоров, Иркутск