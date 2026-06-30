В Иркутске спекулятивная цена бензина возросла до 300 рублей за литр
Иркутские полицейские задержали двух местных жителей, которые пытались перепродать купленный ими бензин по завышенной цене. В одном из случаев цена перепродажи составила 300 руб. за литр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По информации полицейских, 31-летний мужчина приобрел бензин на АЗС в Иркутске, а после этого попытался перепродать его по 300 рублей за литр. Во втором случае 25-летний местный житель разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже бензина по 250 руб. за литр. При задержании он сказал сотрудникам полиции, что приобрел топливо для перепродажи на загородной заправке.
В отношении обоих нелегальных продавцов составлены административные материалы по факту осуществления предпринимательской деятельности без оформления соответствующих разрешительных документов.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 29 июня полицией было пресечено четыре случая незаконной продажи бензина по завышенной цене. Протоколы составлены на шесть местных жителей
С 28 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за дефицита топлива ввел на территории региона режим повышенной готовности. На время режима в Приангарье ограничили продажу топлива до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку, запретили продажу топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
Введение в Иркутской области режима повышенной готовности и ограничения на продажу топлива связаны с дефицитом бензина, который периодически возникает в различных регионах России. Ранее, например, в Крыму и Севастополе, а также в ряде других субъектов РФ, вводились аналогичные меры, включая фиксированные цены и лимиты на продажу до 30 или 40 литров, а также запрет на заправку в канистры. Это делается для сдерживания спекулятивного спроса и обеспечения доступности топлива для потребителей.
Проблема дефицита и роста цен на бензин связана с несколькими факторами, такими как внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, высокий сезонный спрос и сложности с логистикой, в том числе с железнодорожными перевозками. Например, нефтекомпании могут искусственно ограничивать предложение на бирже, что приводит к ажиотажному спросу и повышенным оптовым ценам, которые иногда превышают розничные. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) регулярно проводит проверки по всей стране из-за роста цен на топливо, запрашивает данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, а также выявляла картельные сговоры, как, например, в Тамбовской области на торгах по поставкам топлива.
ФАС также сотрудничает с онлайн-площадками вроде «Авито», Ozon и Wildberries, чтобы предотвратить спекуляции топливом, особенно когда на них появляются объявления о продаже бензина. Правительство, в свою очередь, предпринимает шаги для стабилизации ситуации, такие как временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива, изменение нормативов обязательных продаж на бирже и обсуждение законопроектов для стимулирования внутреннего топливного рынка. Отмечалось, что независимые АЗС особенно сильно страдают от проблем с поставками.