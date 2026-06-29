В Иркутске начали задерживать за перепродажу бензина
Сотрудники полиции Иркутска за последние сутки пресекли четыре факта перепродажи бензина физлицами. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России, в отношении каждого из правонарушителей составлен административный протокол о привлечении к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»).
По информации ведомства, задержанные перепродавали бензин по кратно завышенной цене. В одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в трех — через мессенджеры и сайты размещения объявлений. В частности, была пресечена деятельность 20-летнего иркутянина, который через онлайн-площадку продавал топливо по цене 250 руб. за литр. Уточняется, что работа по пресечению противоправной деятельности будет продолжена.
Кроме того, полицейские напоминают, что после введения режима повышенной готовности попытка обойти требования и заправить топливо в канистры ведет к административной ответственности в соответствии с п. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).
Как сообщалось ранее, с 28 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за дефицита топлива ввел на территории региона режим повышенной готовности. На время режима в Приангарье ограничили продажу топлива до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку, запретили продажу топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Кроме того, работодателям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовано перевести максимально большое количество сотрудников на дистанционный режим работы.
За несколько дней до введения режима повышенной готовности в Приангарье, 27 июня, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил правоохранительным органам разобраться с перепродажей топлива по завышенным ценам, отметив, что некоторые граждане закупают топливо для перепродажи. Он назвал ситуацию на топливном рынке региона непростой и выразил надежду, что ажиотаж удастся снизить в течение двух недель. Для обеспечения бесперебойной работы экстренных и жизнеобеспечивающих служб, а также для разгрузки АЗС, оперативные службы обслуживаются топливом отдельно.
Ранее, 25 июня, Игорь Кобзев встречался с вице-премьером Александром Новаком, чтобы обсудить ситуацию на региональном рынке нефтепродуктов и достаточность запасов. 26 июня мэр Иркутска Руслан Болотов, назвал ситуацию со скоплением очередей на заправках «сложной». Он сообщал, что в наличии у одной сети АЗС есть только бензин, а с дизельным топливом проблем нет, и направил губернатору предложения по стабилизации ситуации.
Проблемы с топливом в различных регионах России возникали и ранее. Например, в конце мая 2026 года в Омской области также вводились лимиты на продажу бензина и дизельного топлива, а заправка разрешалась только в бак автомобиля. В августе 2023 года сообщалось о дефиците бензина и дизеля на российских автозаправках в Астраханской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Крыму, что связывали с высокой загруженностью железных дорог, неритмичной подачей вагонов и тем, что нефтяным компаниям выгоднее направлять объемы на экспорт.
Топливный рынок страны насыщен, но экспорт бензина был сокращен в апреле 2024 года, в том числе из-за внеплановых ремонтов на НПЗ после атак беспилотников, которые снизили производство бензина и дизтоплива. Однако поставки бензина на внутренний рынок выросли почти на 7% за счет снижения экспорта.