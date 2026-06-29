В Иркутске начали задерживать за перепродажу бензина

Сотрудники полиции Иркутска за последние сутки пресекли четыре факта перепродажи бензина физлицами. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России, в отношении каждого из правонарушителей составлен административный протокол о привлечении к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»).

По информации ведомства, задержанные перепродавали бензин по кратно завышенной цене. В одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в трех — через мессенджеры и сайты размещения объявлений. В частности, была пресечена деятельность 20-летнего иркутянина, который через онлайн-площадку продавал топливо по цене 250 руб. за литр. Уточняется, что работа по пресечению противоправной деятельности будет продолжена.

Кроме того, полицейские напоминают, что после введения режима повышенной готовности попытка обойти требования и заправить топливо в канистры ведет к административной ответственности в соответствии с п. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).

Как сообщалось ранее, с 28 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за дефицита топлива ввел на территории региона режим повышенной готовности. На время режима в Приангарье ограничили продажу топлива до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку, запретили продажу топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Кроме того, работодателям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовано перевести максимально большое количество сотрудников на дистанционный режим работы.

Влад Никифоров, Иркутск