Адвоката запрещенной Pussy Riot заочно приговорили к 21 году лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд приговорил адвоката группы Pussy Riot (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Дмитрия Захватова (признан иноагентом) к 21 году лишения свободы заочно. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат группы Pussy Riot (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Дмитрий Захватов (объявлен иноагентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Адвокат группы Pussy Riot (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Дмитрий Захватов (объявлен иноагентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дмитрий Захватов (признан иноагентом) признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, призывах к деятельности против безопасности государства и террористической деятельности. Согласно приговору, первые четыре года он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Экс-адвоката объявили в розыск в июле 2025 года. Как писал ТАСС, основанием могли послужить опубликованные им посты с призывом пожертвовать средства на дроны для ВСУ и витамины для бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Дмитрий Захватов (признан иноагентом) уехал из России в 2022 году. В 2025 году его внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга и список иноагентов. Мужчина защищал участниц панк-группы Pussy Riot (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) по делу о «панк-молебне» в Храме Христа Спасителя в 2012 году и бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову (признана иноагентом), заочно приговоренную в 2023 году за фейки о ВС России.