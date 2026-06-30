Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Краснодаре

Обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, сообщил мэр города Евгений Наумов.

На месте работают специальные и оперативные службы. Несколько часов назад господин Наумов сообщал о падении обломков БПЛА в Карасунском округе города — там повреждения получили стеклопакеты в двух квартирах.

Сигнал беспилотной опасности на окраине Краснодара был объявлен 29 июня в 23:43 и отменен 30 июня в 4:04. В 8:28 экстренные службы предупредили о беспилотной опасности жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска, Крымска и Славянска.

В ночь на 30 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 419 БПЛА над регионами России. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской и Московской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Анна Перова, Краснодар