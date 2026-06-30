Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Краснодаре
Обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, сообщил мэр города Евгений Наумов.
На месте работают специальные и оперативные службы. Несколько часов назад господин Наумов сообщал о падении обломков БПЛА в Карасунском округе города — там повреждения получили стеклопакеты в двух квартирах.
Сигнал беспилотной опасности на окраине Краснодара был объявлен 29 июня в 23:43 и отменен 30 июня в 4:04. В 8:28 экстренные службы предупредили о беспилотной опасности жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска, Крымска и Славянска.
В ночь на 30 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 419 БПЛА над регионами России. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской и Московской областями, Краснодарским краем и Крымом.
Падение обломков БПЛА в Краснодаре, включая инцидент на крыше многоэтажного дома, является частью более широкой картины атак беспилотников на Краснодарский край. За период с 2025 по 2026 год в регионе неоднократно фиксировались повреждения жилых домов, зданий и инфраструктуры от падения обломков БПЛА. Так, ранее в 2026 году беспилотники атаковали Краснодар 18 и 30 марта, в результате чего были повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, а несколько человек получили ранения. Также в январе 2026-го обломки БПЛА повредили частный дом в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района. В июне 2026-го сообщалось о трех пострадавших в Краснодарском крае, когда обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, вызвав пожар.
В 2025 году город также сталкивался с подобными инцидентами. В ноябре 2025 года после атаки беспилотников в центре Краснодара были повреждены многоквартирные дома, офисный и медицинский центры. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев называл ту атаку одной из самых массированных и продолжительных, в результате которой пострадали шесть жителей в разных муниципалитетах. В феврале 2025 года обломки беспилотника повредили крышу ЖК «Центральный» на улице Буденного. В марте 2025 года после атаки БПЛА в Краснодаре были повреждены несколько домов и около 20 машин.
Экстренные службы и сотрудники администрации постоянно работают на местах падения БПЛА для оценки ущерба и проведения восстановительных работ. Власти оказывают жителям необходимую помощь. Часто в результате таких атак повреждаются окна, кровли, фасады зданий, а также автомобили, и фиксируются возгорания.