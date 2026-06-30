Силы ПВО за ночь сбили над Россией 419 БПЛА

В период с 20:00 мск 29 июня до 7:00 30 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 419 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

В Воронежской области над 12 районами и двумя городскими округами уничтожено 32 дрона, пострадавших нет. Из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома и хозпостройки, кровля другого дома и две машины. На территории всей области введен режим опасности атаки БПЛА. Над Ростовской областью сбили более 60 БПЛА, атаке подверглись пять районов, а также Гуково и Таганрог. В Калужской области сбили 13 дронов на окраине Калуги, а также над пятью муниципальными округами, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.