Токаев и Путин обсудили подготовку к Форуму межрегионального сотрудничества

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Во время беседы стороны обсудили подготовку к Форуму межрегионального сотрудничества двух государств, сообщает пресс-служба господина Токаева. Мероприятие пройдет в Омске в конце июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президенты Казахстана и России условились поддерживать постоянные рабочие контакты, указано в сообщении. Касым-Жомарт Токаев в разговоре подчеркнул, что достигнутые во время визита Владимира Путина в Казахстан в мае договоренности «придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия».

Как сообщала пресс-служба Кремля, Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским президентом поделился впечатлениями от визита в Брюссель. Политики обсудили развитие российско-казахстанских отношений и стратегического сотрудничества.

Владимир Путин находился в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Поездка была приурочена к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Российский президент проводил переговоры с коллегой из Казахстана в узком и расширенном форматах.