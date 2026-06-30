Токаев рассказал Путину о визите в Брюссель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным поделился впечатлениями от визита в Брюссель, сообщил Кремль. Лидеры также обсудили развитие российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент России Владимир Путин (справа), 2019 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент России Владимир Путин (справа), 2019 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях»,— говорится в сообщении Кремля.

В середине июня Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что связи России и Казахстана будут динамично развиваться во всех сферах. Причиной «мощного импульса» в реализации совместных проектов он назвал недавний визит Владимира Путина в Астану в конце мая. Эта поездка — второй госвизит в Казахстан за текущий президентский срок — подчеркнула «беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран», пояснял Кремль.

Лусине Баласян