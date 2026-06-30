Маркировка международных звонков может обойтись операторам в 3 млрд рублей
В России готовятся ввести маркировку международных звонков, и, по расчетам к проекту Минцифры, она может обойтись операторам связи примерно в 3 млрд руб. в год. Новое правило планируется запустить с 1 марта 2027 года: звонки с иностранных номеров должны будут получать специальную пометку, а при наличии технической возможности — еще и указание страны вызова.
Сейчас операторы уже маркируют звонки от юрлиц, однако сами участники рынка считают будущие расходы на международную маркировку заметно более высокими. В «большой четверке» указывают, что на запуск и доработку услуги уже потребовались значительные вложения в оборудование и сетевую инфраструктуру, а новый этап проекта станет дополнительной нагрузкой.
В Минцифры, напротив, полагают, что затраты не будут существенными, поскольку у большинства компаний нужный функционал уже есть. Там считают, что итоговые расходы можно будет оценить только после сбора данных от самих операторов. Маркировка международных вызовов входит во второй пакет антифрод-мер, который уже был подписан президентом 26 июня.
Подробнее — в материале «Ъ» «Вызов для операторов».
Инициатива по обязательной маркировке международных звонков является частью второго пакета антифрод-мер, который предусматривает не только маркировку вызовов из-за границы, но и возможность для граждан установить самозапрет на такие звонки. Этот пакет мер был разработан Минцифры и подписан президентом 26 июня. Он включает в себя около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей. Среди них – регулирование SIM-карт, создание единой базы IMEI-номеров устройств и запрет хостинг-провайдерам предоставлять ресурсы для VPN-сервисов.
Проект по маркировке международных звонков следует за уже введенной с 1 сентября 2025 года маркировкой вызовов от юридических лиц. Однако, полноценное функционирование этой системы сопровождалось трудностями: региональные операторы связи жаловались на дискриминацию и рост стоимости звонков для корпоративных клиентов, предлагая использовать для маркировки существующую систему Роскомнадзора «Антифрод». Минцифры же считает, что «Антифрод» не предназначен для этих целей и не поддерживает передачу данных от организаций.
Минцифры, несмотря на опасения операторов связи относительно высоких затрат на внедрение системы маркировки международных звонков, считает, что затраты не будут существенными. Ведомство указывает на наличие у большинства компаний необходимого функционала. Операторы, в свою очередь, оценивают, что запуск и доработка услуги потребуют значительных вложений в оборудование и сетевую инфраструктуру, особенно с учетом роста числа международных вызовов после блокировки иностранных мессенджеров.