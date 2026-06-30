Маркировка международных звонков может обойтись операторам в 3 млрд рублей

В России готовятся ввести маркировку международных звонков, и, по расчетам к проекту Минцифры, она может обойтись операторам связи примерно в 3 млрд руб. в год. Новое правило планируется запустить с 1 марта 2027 года: звонки с иностранных номеров должны будут получать специальную пометку, а при наличии технической возможности — еще и указание страны вызова.

Сейчас операторы уже маркируют звонки от юрлиц, однако сами участники рынка считают будущие расходы на международную маркировку заметно более высокими. В «большой четверке» указывают, что на запуск и доработку услуги уже потребовались значительные вложения в оборудование и сетевую инфраструктуру, а новый этап проекта станет дополнительной нагрузкой.

В Минцифры, напротив, полагают, что затраты не будут существенными, поскольку у большинства компаний нужный функционал уже есть. Там считают, что итоговые расходы можно будет оценить только после сбора данных от самих операторов. Маркировка международных вызовов входит во второй пакет антифрод-мер, который уже был подписан президентом 26 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вызов для операторов».