Банки поставили на повышение

Крупные банки начали увеличивать ставки по вкладам. Условия, в частности, изменили ВТБ, «Дом.РФ», Альфа-банк и Совкомбанк. У «Дом.РФ» вырос максимум по трехмесячному депозиту. Для новых клиентов ставка увеличилась до 14,5%. Другие игроки рынка улучшили условия по депозитам на 0,2, 0,4 или 0,5 п.п. А ВТБ поднял процент по накопительному счету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Примечательно, что это происходит после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 14,25%. В мае у российских банков случился самый крупный за год отток денег с депозитов. По данным “Ъ”, за месяц средства во вкладах сократились на 550 млрд руб. Независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев допускает, что ставки повышают для сохранения клиентов. Впрочем, по его словам, менять условия по депозитам готовы будут только некоторые игроки:

«Клиенты крупных финансовых организаций смотрят на низкие ставки своего замечательного партнера и изучают другие варианты. Соответственно, это совершенно естественная задача — удержать вкладчика от переноса денег куда-то в другое место. Лето — это традиционный период, когда игроки рынка могут, что называется, ловить эту горячую массу, перемещать ее к себе.

Из практики мы знаем, что клиенты, просто перейдя на лето в другой банк, остаются там года на два минимум. Можно обратить внимание, что некоторые эмитенты декларируют выпуск облигаций хорошими ставками именно вот в этот период.

Но речь идет о всполохах. Стоит отметить, что это будут банки, у которых вклады касаются каких-то психологически важных значений. В каждой организации есть порог, после которого вкладчики начинают убегать. Исторически это 10 и 20%. Последнее значение — это самой большой уровень и порог, после которого вкладчики начинают прибегать. Опытным путем это нащупывается достаточно четко, и тот, кто управляет пассивным портфелем, это и делает».

По данным ЦБ, к концу июня ставка по депозитам у крупнейших банков упала до 12,86% годовых. Это минимум за последние два года. Банки ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и станут сохранять низкие проценты по вкладам, считает директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Честно говоря, после последнего решения регулятора мы наблюдали, наоборот, снижение ставок по вкладам в этих банках. Вполне возможно, что это все-таки специфические продукты в их линейке. Если говорить про массовые, то для большинства игроков рынка в случае, если у них падает доходность активных операций, повышать ставки по вкладам — это удар по своей чистой процентной марже. Поэтому по массовым продуктам такого наблюдаться не может.

Соответственно, отдельные игроки могут пытаться удержать те сегменты, которые им дороги.

Речь, в частности, о премиальных клиентах, для которых в моменте может быть обратный тренд и бонусы. Что касается перспектив, то у нас проинфляционные ожидания устойчиво повышались, но это не мешало регулятору проводить снижение ключевой ставки, а банкам — уменьшать проценты по вкладам. Видимо, все равно к концу года мы будем иметь нечто ниже 13% годовых. В 2027 году, скорее всего, этот тренд продолжится. Поэтому банки зачастую снижают ставки по вкладам, закладываясь на будущие решения ЦБ и понимая, что и дальше рыночные ставки будут идти вниз».

Впрочем, российский бизнес допускает, что снижение ключевой ставки в июне — последний подарок для предпринимателей. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, снижение ставки всего на 25 базисных пунктов выглядит как сигнал, и на следующем заседании в конце июля ЦБ может повысить показатель.

Егор Парфенов