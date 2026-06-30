Парламент Южной Кореи утвердил Хан Сон Сук в должности премьер-министра

Национальное собрание Южной Кореи одобрило кандидатуру Хан Сон Сук на пост премьер-министра. Об этом сообщает «Рёнхап». Она станет первой женщиной на посту премьер-министра республики за 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хан Сон Сук

Фото: Jung Yeon-je / AFP Хан Сон Сук

Фото: Jung Yeon-je / AFP

Из 167 депутатов 166 поддержали кандидатуру Хан Сон Сук. Главная оппозиционная партия «Сила народа» бойкотировала голосование.

«Хан сможет изменить характер экономического роста Южной Кореи, основанного на буме индустрии полупроводников и растущем экспорте, в инклюзивный рост, чтобы выгоду от него получали все, в том числе малые и средние предприятия»,— заявлял глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик (цитата по CNBC).

59-летняя Хан Сон Сук была гендиректором южнокорейской технологической корпорации Naver с 2017 по 2021 год. Занимала пост министра малого, среднего бизнеса и стартапов в 2025-2026 годах.