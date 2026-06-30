Парламент Южной Кореи утвердил Хан Сон Сук в должности премьер-министра
Национальное собрание Южной Кореи одобрило кандидатуру Хан Сон Сук на пост премьер-министра. Об этом сообщает «Рёнхап». Она станет первой женщиной на посту премьер-министра республики за 20 лет.
Хан Сон Сук
Фото: Jung Yeon-je / AFP
Из 167 депутатов 166 поддержали кандидатуру Хан Сон Сук. Главная оппозиционная партия «Сила народа» бойкотировала голосование.
«Хан сможет изменить характер экономического роста Южной Кореи, основанного на буме индустрии полупроводников и растущем экспорте, в инклюзивный рост, чтобы выгоду от него получали все, в том числе малые и средние предприятия»,— заявлял глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик (цитата по CNBC).
59-летняя Хан Сон Сук была гендиректором южнокорейской технологической корпорации Naver с 2017 по 2021 год. Занимала пост министра малого, среднего бизнеса и стартапов в 2025-2026 годах.
Утверждение Хан Сон Сук произошло на фоне недавних серьезных политических потрясений в Южной Корее. В декабре 2024 года бывший президент Юн Сок Ёль ввел военное положение, что вызвало массовые протесты и привело к его импичменту со стороны парламента, а затем и Конституционного суда в апреле 2025 года. Затем в должность и. о. президента вступил премьер-министр Хан Док Су, но и ему был объявлен импичмент Национальным собранием из-за отказа правительства рассматривать законопроекты о расследовании в отношении Юн Сок Ёля. Хотя Конституционный суд позже восстановил Хан Док Су в должности, он подал в отставку, чтобы баллотироваться на президентских выборах в июне 2025 года.
Эта политическая нестабильность включала в себя многочисленные попытки оппозиционной Демократической партии, контролирующей большинство в парламенте, провести импичмент Юн Сок Ёля и выдвинуть против него и его супруги обвинения в мятеже и коррупции. Парламент Южной Кореи часто выступал ареной противостояния между правящей и оппозиционной силами, при этом оппозиция неоднократно пыталась инициировать расследования и импичменты, а также голосовала против мер, предложенных президентом.