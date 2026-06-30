Мединский допустил объединение выпускных экзаменов по истории и обществознанию

Помощник президента России Владимир Мединский считает возможным объединение выпускных госэкзаменов по обществознанию и истории. Об этом он заявил на пленарном заседании конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Я бы это поддержал. Пропорции примерно 8-2 в пользу истории. Но решение за Минпросвещения»,— ответил господин Мединский на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»). В случае принятия такого решения его реализация может занять не менее трех лет, добавил помощник президента.

В марте 2024 года Владимир Мединский уже предлагал объединить в основном и едином государственных экзаменах обществознание и историю. Он говорил, что это можно сделать, добавив в ЕГЭ и ОГЭ по истории вопросы, связанные с обществознанием. По его словам, сотрудники многих министерств предлагают ликвидировать обществознание как «вредный предмет».

В июне этого года глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует скорректировать содержание ЕГЭ по обществознанию через два года. Он уточнял, что никаких изменений в экзамене по этому предмету в 2027 году не будет, поскольку выпускники учатся по действующей программе.