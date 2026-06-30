Проваливший допинг-тест футболист Антон Заболотный покинул «Спартак»

Нападающий Антон Заболотный покинул московский футбольный клуб «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Заболотный в матче за «Спартак»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Заболотный в матче за «Спартак»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

35-летний форвард перешел в «Спартак» в 2025 году. За клуб он провел 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В составе команды Антон Заболотный стал обладателем Кубка России.

В мае стало известно, что футболист сдал положительный допинг-тест. Информацию подтвердили пресс-служба «Спартака» и сам Заболотный. В клубе заявили, что игрок был временно отстранен от спортивной деятельности, однако вскоре дисквалификацию отменили. Нападающий, комментируя инцидент, подчеркнул, что «за всю свою продолжительную карьеру никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ».

Вместе с петербургским «Зенитом» Антон Заболотный стал чемпионом России. В период выступления за столичный ЦСКА он завоевал кубок страны. На протяжении карьеры форвард также представлял «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», «Сочи» и подмосковные «Химки».

Арнольд Кабанов